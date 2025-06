Noche tropical y de sueño complicado en León

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 11 de junio 2025, 10:51 Comenta Compartir

Aunque no estaba dentro de las previsiones que las temperaturas no bajaran tanto durante la pasada noche, lo cierto es que la nubosidad sobre gran parte de la provincia de León y una casi total ausencia de viento han hecho que los termómetros de muchos lugares, sobre todo urbanos, no hayan bajado de la barrera de los veinte grados.

Esa cifra es la que marca la consideración de noche tropical y que complica conciliar el sueño. Siete estaciones de la provincia, tres de Aemet y cuatro de Noromet, han superado esos registros mientras que otras veinte se han quedado a menos de dos grados de ese registro.

Ponferrada, incluso se ha quedado a poco más de un grado de poder decir que la madrugada del 11 de junio de 2025 fuera tórrida o ecuatorial con una mínima de 23,7 que es más alta que las máximas de zonas de montaña de León.

Tras el registro de la capital berciana se queda Fabero con más de 22 grados, y con veinte dos estaciones de León capital, Santa María del Páramo, Valencia de Don Juan y Bustillo del Páramo. El polvo en suspensión que ya se retira también ha podido ayudar a mantener algo más la temperatura y acrecentar la sensación de bochorno, al igual que una humedad relativa que ha rondado el sesenta por ciento en muchas puntos de la provincia.

En el otro lado de la ecuación se encuentran dos clásicos del frío leonés, que no se quedan muy lejos de los registros de las estaciones de alta montaña situadas en España como Sierra Nevada -cinco grados- o el Teide -cinco y medio-. Prado Veneiro con 8,7 grados y Villaceid con 7,9 son las únicas localizaciones de León -y de toda la comunidad- que han bajado de los diez grados de mínima.

Una situación que no debería repetirse en las noches que restan de semana a la espera de un nuevo episodio de calor a partir de la próxima cuando las mínimas nocturnas pueden volver a rondar la noche tropical y las máximas los 35 grados.