Nace la Plataforma SOS León por su autonomía como lugar común de la sociedad civil

Leonoticias León Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:29 Comenta Compartir

La Plataforma SOS León por su Autonomía, impulsada por la asociaciones Conceyu País Llionés y Unidad Leonesa, se presentó este lunes 17 de noviembre de manera oficial en la capital para dar a conocer su voluntad de convertirse en un espacio común de la sociedad civil que reclama el autogobierno.

«Intentamos concitar el interés de la mayor parte, si no pueden ser todas, de las asociaciones, de la gente que está un poco en la lucha diaria por mantener el respeto y todo lo que ha supuesto León a lo largo de los siglos e incluso en el actual. Si no nos unimos, poco podemos hacer», señaló Hermenegildo López en representación de Unidad Leonesa, y recalcó que «alguien tenía que arrancar» después de intentos anteriores que no han fructificado.

Insistió en que el movimiento nace desde la base de la sociedad civil, para que sea ésta la que marque el rumbo. «No somos políticos, eso está claro» y quiso desvincular el momento elegido para la presentación del próximo proceso electoral autonómico, aunque matizó que quienes quieran representar a León podrán llevar a las instituciones sus reivindicaciones; «la primera y más importante, el autogobierno»

Personalidades e instituciones

Carlos Cerra, de Conceyu País Llionés, comentó que esta iniciativa nace con la intención de ser «la casa de todos y es bienvenida toda asociación que venga, personas, personalidades y cualquiera que ame esta tierra y que quiera la autonomía leonesa, que es la herramienta útil y política para poder sacar a León de esta ruina económica, sanitaria, social, poblacional e identitaria». Por ahora, han recabado ya el apoyo expreso de algunos representantes del ámbito de la cultura, como Rogelio Blanco o Juan Pedro Aparicio.

La Plataforma SOS, dijo Cerra, quiere ser «un lugar, un consejo general donde la sociedad se una realmente, aporte ideas y soluciones y poder negociar con partidos y con instituciones y dar pasos efectivos en pro de nuestra libertad». Además abogó por dejar a un lado «los egos y los personalismos trasnochados o desaforados, y con humildad y con sentimiento apostar por algo más grande».