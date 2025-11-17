Fele reconoce la trayectoria y pujanza de siete compañías de la provincia en el Día de la Empresa Aje distingue como Joven Empresario a Carlos Andrés y Asele asigna el Premio por la Igualdad a Patatas Hijolusa

El presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo, presentó hoy las siete Menciones Especiales que se entregarán el Día de la Empresa 2025, con la que se reconoce la trayectoria y pujanza de compañías que, dijo, «llevan el nombre de León muy alto, en algunos casos desde hace varias generaciones, en otros con su juventud y demuestran que la provincia atrae talento, mantiene empleo y crea riqueza».

Las Menciones de este año tienen como destinatarios en el sector Comercio a Chocolates Santocildes, empresa familiar fundada hace más de un siglo en la localidad de Castrocontrigo, que regenta la quinta generación, con Patricia Fernández como gerente. En Construcción y Afines se premia a Jorge Crespo y Pedro Roales, cofundadores en 2015 de Alquiler y Maquinaria 74 S.L., que cuenta con delegaciones en Valladolid, Madrid y Valencia. En el sector Industria el galardón es para León Research, liderada por Manuel Valbuena y con presencia en España, Italia y Portugal, que suma 18 años de actividad.

El sector Servicios asigna en esta edición su reconocimiento a Martínez y Macías Asesores, fundada en 2004 por Mónica Martínez y referente en asesoría contable, fiscal y mercantil. En la sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, la Distinción Especial es para Roberto Vidal, Alberto Muñoz y Carlos Franco, de Xeridia S.L., compañía con 22 años de trayectoria especializada en el desarrollo de 'software' de alto nivel que cuenta con más de 140 profesionales repartidos en sus sedes de León, Valladolid, Madrid y Londres.

La Delegación Bierzo de la Fele distingue en esta ocasión a Daniel Mourín, fundador en 2022 de Montrak, empresa dedicada al desarrollo y fabricación de proyectos industriales, con enfoque innovador combinado con la tradición industrial, y al restaurante Hermanos Vila, ubicado en la localidad de San Facundo y capitaneado por Margarita Vila, tras asumir la gestión del bar familiar fundado por sus hermanos en 1983.

El Premio Joven Empresario que concede la Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE León, recae este año en Carlos Andrés, responsable y cofundador con su socio Borja de BCP Entrenamiento Personal, y el Premio Asele por la Igualdad que otorga la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León es para Patatas Hijolusa, representadas por Beatriz Álvarez y Nerea Berrizbeitia, directora de Administración y Recursos Humanos y Responsable de Recursos Humanos, respectivamente.

Algunos de los premiados coincidieron en destacar la dificultad que tienen para encontrar personal, otros destacaron las posibilidades de crecimiento de la provincia y la conveniencia de «vender» su calidad de vida de León y de «creerse las oportunidades que tiene y ofrece para crecer».

La gala de entrega del premio Empresario del Año de la Fele, que se entrega a Ignacio Tejera Montaño, de Temon Inversiones S.L., y de las Distinciones, se celebrará el viernes 28 de noviembre, a las 20 horas, en el Auditorio Ciudad de León.

