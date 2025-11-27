¡Ya es Navidad en León! Miles de personas acuden a la plaza de Santo Domingo para cantar villancicos con los más pequeños y disfrutar de unas fiestas «de la felicidad» que contó con la sorpresa de Polo Nández

Rubén Fariñas León Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:38 | Actualizado 21:12h.

Y, por un momento, la noche se convirtió en día. La luz lo absorbió todo y dejó una estampa que traía un anuncio. Ya es Navidad en León.

El evento multitudinario volvió a reunir a miles de personas en la plaza de Santo Domingo.

Una cuenta atrás sirvió para que las cámaras dirigieron su foco hacia la fuente de la que brotó un árbol de luces de 18 metros.

Decenas de guirnaldas abrieron un paraguas luminoso y los cañones estallaron para que la nieve también acudiese al corazón de León.

Todos los asistentes quisieron tener el primer recuerdo de un exitoso encendido navideño, ya fecha y parada obligada de los leoneses, y que casi un mes antes de las fechas más señaladas ya anuncia la llegada de la época más entrañable del año.

Actuación de las aulas corales

Antes, las Aulas Corales de León se encargaron de amenizar la espera.

Alrededor de 200 niños y niñas se subieron con desparpajo, y ataviados para la ocasión, al improvisado escenario de Santo Domingo. Junto a sus profesores fueron entonando algunos de los grandes clásicos de estas fiestas.

Empezaron por 'Adornemos nuestras casas', siguieron por 'Las barbas de San José', se fueron hasta Colombia con 'Pedacito de Luna' y remataron con 'Cena de Nochebuena' y el ya clásico 'Canta, ríe y bebe'.

Y la sorpresa llegó con la aparición en el escenario del artista Polo Nández. El cantante quiso sumarse a la fiesta y canto, junto con el público y el mismísimo alcalde, el archiconocido 'Noche de Paz', como preludió al gran encendido.

Diez tuvo palabras para los trabajadores municipales, Coral y Colores, encargados de dar forma a este evento. También pidió a los niños cantores que «quieran a la ciudad» tanto con se la quiere ahora y valoró la «valentía» del público en una tarde fría otoñal. Por último, pidió «celebrar todos juntos» el encendido como símbolo de la Navidad en León y «con las mejores intenciones, la voluntad de que sea un momento de paz y felicidad y nos olvidemos de los problemas».

Tras una cuenta atrás de diez segundos, y un instante de incertidumbre, los cañones de chispas de fuego se accionaron y tras ello el gran árbol y su paraguas se abrieron al público. También brotaron serpentina y cañones de humo para dar más espectacularidad al acto.

Desde ahora y hasta el próximo 6 de enero, 1,2 millones de luces LED guiarán la marcha de los leoneses, en más de un centenar de calles y plazas, para iluminar las sonrisas y recordar que ya es Navidad en León.

El horario previsto para las luces de Navidad, que se mantendrán hasta el 6 de enero será de 18 a 24 horas de lunes a jueves, de 17.30 a 2 horas viernes, sábados y vísperas de festivos y festivos y domingos de 17.30 a 24 horas. Además, habrá un horario especial los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero, cuando se prolongará entre las 17.30 a 4 horas.