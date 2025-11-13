leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de parte del incendio de esta noche. LN

La Policía desaloja a un nuevo okupa de Bodegas Armando tras desatarse un incendio

Los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad por la presencia de humo y, tras desocupar las instalaciones abandonadas, las llamas se dispersaron a causa de la lluvia

Borja Pérez

Borja Pérez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:44

Nuevo incidente el que ha tenido lugar en la noche de este miércoles en León. Las instalaciones abandonadas desde que hace más de dos décadas Bodegas Armando cerrara siguen dando problemas a los vecinos y obligando a intervenir a los diferentes cuerpos de seguridad de la ciudad.

Esta vez, ha sido el humo lo que ha alertado a uno de los vecinos, que inmediatamente se puso en contacto con la Policía requiriendo su intervención por un foco iniciado que, sin embargo, no revistió mayor gravedad y no llegó a necesitarse la ayuda de los Bomberos, en gran parte por la lluvia que arreciaba las instalaciones en el momento del incendio.

Nueva desocupación

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local, que desalojó de las instalaciones a un okupa que se encontraba dentro de las mismas y que apunta a ser el principal responsable del foco iniciado.

Imagen del interior de las instalaciones tras el incendio. LN

De esta forma, las instalaciones han vuelto a asustar a unos vecinos que se mantienen sumergidos en la lucha por conseguir de una vez por todas el derribo y la limpieza de un solar cuya insalubridad afecta en el desarrollo del día a día de todos los habitantes de la zona.

Los vecinos reconocen que, a pesar de la protesta realizada el pasado mes de septiembre y su elevada difusión a nivel local e, incluso, nacional, el Ayuntamiento «no se ha puesto en contacto con nosotros», lo que les mantiene aún en la pelea con la administración.

De hecho, toda la información que se tiene del Ayuntamiento al respecto es de los días posteriores a la protesta, cuando UPL y el Partido Popular preguntaron en un pleno sobre ello. El portavoz del equipo de Gobierno, Vicente Canuria, aseguró estar trabajando en conseguir «los recursos legales» con los que poder hacer frente «a una solución definitiva» que preocupa «desde hace más de una década». Una solución que, sin embargo, sigue sin aparecer mientras los meses siguen pasando y los problemas no cesan en la zona.

