Medios terrestres y aéreos sofocan un incendio junto al Hospital de León

Paula Hernández León Viernes, 18 de julio 2025, 14:59 Comenta Compartir

Pasaban las 13:56 horas cuando se declaró un incendio en un solar situado en las inmediaciones del Hospital de León. El fuego fue detectado por varios vecinos, quienes alertaron rápidamente al servicio de emergencias 112 tras observar una columna de humo que salía del terreno.

La llamada de aviso activaron el protocolo de emergencia, movilizando a efectivos de la Policía Nacional, los bomberos de la Diputación de León y los del Ayuntamiento de León. Hasta el lugar también se han desplazado varios helicópteros que colaboraron desde el aire en las labores de extinción, dada la cercanía del fuego a una zona sensible como es el entorno hospitalario.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para controlar completamente las llamas y asegurar que no haya riesgo de reactivación. Por el momento no se han reportado heridos ni daños materiales graves.

El incendio se ha producido en un prado situado justo frente al helipuerto del Hospital de León, una zona que ya ha registrado fuegos en años anteriores. Las llamas comenzaron a extenderse rápidamente, lo que motivó la intervención inmediata de los bomberos de León.

Poco después, un helicóptero del operativo forestal aterrizó en el helipuerto del hospital, desde donde descendió una cuadrilla que se sumó a las labores de extinción. La aeronave regresó al poco tiempo con agua, que fue descargada directamente sobre el prado afectado, mientras los brigadistas actuaban desde tierra.

El fuego no llegó a cruzar la carretera ni supuso riesgo alguno para el hospital, que no se vio afectado en ningún momento. El recinto hospitalario no estuvo en peligro, y el helipuerto solo fue utilizado de forma puntual para la operación, lo que obligó a un helicóptero del Sacyl a esperar unos minutos antes de poder aterrizar.