Martes con mejora del tiempo en León tras un inicio de semana invernal Subida de temperaturas y cielos más tranquilos después del lunes frío y lluvioso

Leonoticias León Martes, 23 de septiembre 2025, 08:07 Comenta Compartir

El otoño arrancó en León con un lunes marcado por un notable descenso de las temperaturas, lluvias e incluso nieve en algunas zonas de montaña. Sin embargo, este martes la situación ha cambiado, con una subida generalizada de las temperaturas y un tiempo más estable.

La jornada presenta intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en la Cordillera Cantábrica. Se esperan bancos de niebla matinales en zonas de montaña y heladas débiles y dispersas en áreas elevadas. El viento soplará del norte y noreste, en general flojo.

Las temperaturas máximas subirán de forma notable respecto al lunes: hasta 19 grados en León capital, 20 en Astorga, 22 en Ponferrada y 18 en Villablino, con incrementos de hasta cinco grados en algunos puntos. En contraste, las mínimas descenderán ligeramente, con valores de 5 grados en Ponferrada, 4 en Astorga, 5 en la capital y apenas 1 grado en Villablino.