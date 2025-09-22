El otoño entra con fuerza en la provincia Cielos nubosos, lluvias y temperaturas frescas marcan el cambio de estación, que se producirá más allá de las 20:00 horas

A las 20:19 horas, según el Observatorio Astronómico Nacional, comenzará el otoño, y la provincia de León notará el cambio de estación en el tiempo: cielos nublados, temperaturas bajas, lluvias e, incluso, algún copo de nieve en las cimas de la cordillera Cantábrica marcarán este lunes 22 de septiembre.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se prevé un lunes 22 de septiembre con intervalos nubosos que podría conllevar lluvias y chubascos, especialmente en la parte norte de la provincia.

En las cimas de la cordillera Cantábrica podrían amanecer con copos de nieve y también se podría dar alguna tormenta durante la tarde en el frente norte de la provincia. Los vientos soplarán flojos, con intervalos moderados, del noroeste y norte.

Las temperaturas caerán, especialmente las máximas. No se pasará de los 18 grados en Astorga y Ponferrada, 16 en León y 13 en Villablino; con mínimas de 8 grados en Ponferrada, 6 en Astorga y León y 3 en Villablino.