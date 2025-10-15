El paisaje leonés que opta a ganar un concurso de fotografía en Instagram Una imagen tomada en la ruta del Cares es una de las candidatas a ganar el centamen 'Mi rincón favorito'

Dani González León Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:02

Una fotografía tomada en la provincia de León opta al primer premio nacional del certamen fotográfico en Instagram 'Mi rincón favorito'.

Una imagen tomada en los Picos de Europa leoneses, en concreto en la localidad de Caín de Valdeón, es la finalista leonesa de este certamen que busca dar a conocer rincones especiales de país a través de las imágenes que los participantes comparten en sus propios perfiles.

En este caso, Margarita García González ha elegido la siempre pintoresca localidad de Caín y uno de los parajes que ofrece el inicio de la ruta del Cares en esta población para ser una de las seleccionadas en el concurso.

7.000 euros en premios

En la presente edición, los premios suman más de 7.000 euros entre la categoría nacional y los certámenes locales. A escala estatal, el concurso busca las mejores imágenes de todo el país, mientras que las selecciones autonómicas contribuyen a dar a conocer los «rincones favoritos» de cada territorio a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Las instantáneas competirán por los cinco premios principales, que oscilan entre los 500 y los 100 euros, además de diez accésits de 50 euros. El anuncio de los trabajos premiados a nivel nacional tendrá lugar este jueves 16 de octubre.