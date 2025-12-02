El Luisón, la piscina y Santo Domingo hacen chocar a Diez con los leonesistas Mientras que el alcalde dice que UPL le pide aletargar el presupuesto por cálculo electoral, Sendino le invita a presentar la cuenta y buscar otros aliados

Rubén Fariñas León Martes, 2 de diciembre 2025, 14:27

Donde Diez habla de elecciones, Sendino habla de líneas rojas. El tándem que hasta ahora había funcionado en el Ayuntamiento de León ha encontrado un escape de agua en las declaraciones del alcalde de la capital.

No ha gustado en Unión del Pueblo Leonés que el regidor aire una supuesta petición de los leonesistas para que el presupuesto de la capital no se apruebe antes de las autonómicas de marzo. «No me gusta que se hable de cosas que no son verdad», apuntaba el portavoz de UPL instantes después de conocer las palabras de José Antonio Diez.

De hecho, Sendino ha invitado al equipo de gobierno a que lleve las cuentas al pleno, donde la suma con el PP también sería factible para darles luz verde, aunque, en este caso, el PSOE no tendrá el apoyo de los leonesistas. Y no será, precisamente, por las elecciones de Castilla y León.

En UPL han querido dejar claro que hay tres motivos sobre la falta de entendimiento que se ha producido por primera vez -en materia presupuestaria- entre ambos partidos desde que Diez es alcalde.

«Le pusimos tres líneas rojas y si no avanzan en ello no habría presupuesto», ha aclarado López Sendino, desmintiendo la explicación previa que facilitó el regidor a los medios ante la no aprobación de las cuentas a tiempo para iniciar el 2026.

Esas tres cuestiones hacen referencia al aparcamiento de Santo Domingo, a la piscina olímpica y a la expropiación del Casa Luisón o el avance del trámite para modificar el expediente del plan de ordenación urbana que amplíe la protección del plan especial de la muralla.

Sobre la primera cuestión, y aunque el contrato puente está en marcha, la adjudicataria no ha iniciado las obras en el interior del parking; solo es visible una nueva serigrafía en el acceso peatonal por la plaza de San Marcelo. Sobre la piscina, el documento ha salido a licitación para buscar constructor y gestor que haga la obra. Y en Casa Luisón, las grúas están terminando los nuevos apartamentos turísticos y el expediente sigue estancado. «Sin avances en estos campos, no hay presupuesto», sentencia.

De hecho, reitera que en esta ocasión no ha habido ni una reunión previa para abordar las posibles enmiendas de los leonesistas y ya avanzaba que el próximo año arrancará sin un presupuesto aprobado.