leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Proyecto de Torneros.

El PP denuncia el descarte de nuevos talleres de Renfe en Torneros y sospecha el cierre total de instalaciones

Los parlamentarios leoneses tildan de «migajas» los cinco millones de inversión previstos

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:47

Comenta

El PP de León denuncia que el Gobierno descarta construir los nuevos talleres de Renfe previstos en la plataforma logística de Torneros al no incluirlos en el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de la compañía pública hasta 2030. El Gobierno, señalan, simplemente recoge «una inversión prevista aproximada de cinco millones de euros» en este período lo que supone, a su juicio, «las migajas», con la sospecha que «puede seguir el camino marcado en Miranda de Ebro (Burgos) con el cierre total de las instalaciones en un futuro», lo que supondría «la pérdida de empleo industrial especializado, el frenazo a la modernización tecnológica y un posible deterioro de la capacidad de mantenimiento ferroviario en la provincia».

Las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco y los senadores Antonio Silván, Asunción Mayo y Jorge García Vega han preguntado al Ejecutivo sobre los «criterios técnicos, económicos o estratégicos para excluir a León» de este nuevo plan que contempla una inversión de 1.000 millones de euros en el período 2025-2030. Se trata, prosiguen, «de un nuevo incumplimiento del PSOE y del Gobierno con León y con los leoneses» ya que el PSOE anunció la concentración de los actuales talleres de León y San Andrés en una nueva y moderna instalación en la plataforma logística de Torneros que garantizaría «mantener la relevancia histórica que ha tenido la provincia dentro del sector ferroviario».

La respuesta del Ejecutivo incide que los cinco millones previstos «se suman a las inversiones realizadas en los dos últimos años, que han alcanzado cerca de un millón, orientada a la mejora de unas instalaciones consideradas estratégicas», unas cifras que consideran insuficientes para mantener la relevancia laboral y de actividad que han tenido en el pasado los talleres de la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La insostenible situación» en una residencia de mayores en León: 3 trabajadoras para 100 internos
  2. 2 La expulsión del líder de Orgullo Cazurro abre un cisma entre Policía Nacional y Cultural
  3. 3 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  4. 4 La segunda mejor pizza de España está en pleno corazón del barrio Húmedo
  5. 5 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España
  6. 6 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España
  7. 7 La «grave irresponsabilidad» de no tener interventor: otro mes con retraso en el cobro de nóminas
  8. 8 Una revista internacional se hace eco de una investigación de la ULE sobre la caza
  9. 9 Arranca el juicio por un parricidio en Valderrueda y las lesiones a su hermano
  10. 10 El frío polar se adueña de León y deja casi diez grados bajo cero en varios puntos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El PP denuncia el descarte de nuevos talleres de Renfe en Torneros y sospecha el cierre total de instalaciones

El PP denuncia el descarte de nuevos talleres de Renfe en Torneros y sospecha el cierre total de instalaciones