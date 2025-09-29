Las lluvias torrenciales en Valencia afectan al AVE a León con retrasos de 30 minutos La Comunitat Valenciana se encuentra en alerta roja por un nuevo episodio de lluvias extremas que obliga a tomar precauciones

Leonoticias León Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:41

Un nuevo episodio de lluvias torrenciales que ha obligado a activar el aviso rojo en la Comunitat Valenciana por fenómenos extremos provoca retrasos en el AVE hacia León.

Segín informa Renfe, aunque la circulación ferroviaria se presta con normalidad en todo el territorio peninsular, hay dos excepciones con incidencia directa en los viajeros que se dirigen a León. En concentro, dos trenes con salida a primera hora de la mañana de este lunes 29 de septiembre de Valencia se han visto demorados por el «reconocimiento de la infraestructura».

El motivo, las fuertes lluvias que desde última hora de la tarde del domingo y sobre todo durante esta pasada noche han caído en la zona de la comunidad que el próximo mes cumplirá el primer aniversario de la catastrófica DANA.

Retraso de media hora y ya rumbo a León

Uno de los convoys afectados es el AVE que conecta el Levante con León. La salida programada del tren desde Chamartín se marcaba a las 9:56 horas. Con los viajeros ya en en andén listos para la llegada del tren, recibían un aviso de que debían volver al vestíbulo.

Sobre las 10:30 horas ya han podido embarcar en el tren con un retraso de poco más de media hora y la llegada prevista se marca ahora en torno a las 12:30 horas.