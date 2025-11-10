Lluvias y niebla para empezar la semana en León Las temperaturas subirán levemente aunque se mantendrán bajas en los diferentes puntos de la provincia

Leonoticias León Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Tras un domingo donde el sol se dejó ver durante el día a pesar de las bajas temperaturas, el cambio de semana diubuja un guion muy diferente tanto en la capital leonesa como en los diferentes puntos de la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por la inestabilidad en el cielo, con nubes cubriendo la capital durante todo el día, lluvias en las primeras horas de la madrugada y niebla para cerrar un día que dejará un poco de todo.

Temperaturas

A pesar de la mayor oscuridad en el cielo que impedirá la presencia de los rayos de sol, las temperaturas volverán a subir levemente. Frente a los cero grados de mínima del domingo, durante el lunes los termómetros no bajarán de los 2 grados y alcanzarán los trece.

En otros puntos de la provincia, las lluvias se harán notar aún más que en la capital. En Ponferrada, donde la mínima subirá hasta los ocho grados, será una jornada de precipiutaciones a partir de la salida del sol. En Posada de Valdeón (5/13), se da una situación similar.

Sahagún (3/13), por su parte, estará más envuelto en niebla durante las primeras horas y, posteriormente, caída la noche. En Villablino, por último, tras llover también algo este domingo. se mantendrán las precipitaciones.