leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Niebla en León.

Lluvias y niebla para empezar la semana en León

Las temperaturas subirán levemente aunque se mantendrán bajas en los diferentes puntos de la provincia

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:14

Comenta

Tras un domingo donde el sol se dejó ver durante el día a pesar de las bajas temperaturas, el cambio de semana diubuja un guion muy diferente tanto en la capital leonesa como en los diferentes puntos de la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por la inestabilidad en el cielo, con nubes cubriendo la capital durante todo el día, lluvias en las primeras horas de la madrugada y niebla para cerrar un día que dejará un poco de todo.

Temperaturas

A pesar de la mayor oscuridad en el cielo que impedirá la presencia de los rayos de sol, las temperaturas volverán a subir levemente. Frente a los cero grados de mínima del domingo, durante el lunes los termómetros no bajarán de los 2 grados y alcanzarán los trece.

En otros puntos de la provincia, las lluvias se harán notar aún más que en la capital. En Ponferrada, donde la mínima subirá hasta los ocho grados, será una jornada de precipiutaciones a partir de la salida del sol. En Posada de Valdeón (5/13), se da una situación similar.

Sahagún (3/13), por su parte, estará más envuelto en niebla durante las primeras horas y, posteriormente, caída la noche. En Villablino, por último, tras llover también algo este domingo. se mantendrán las precipitaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante que resiste en un pueblo leonés de 25 habitantes reabre sus puertas un invierno más
  2. 2 Un mítico bingo de León cambia de lugar más de treinta años después
  3. 3 Fallece Juan Díez Guisasola, expresidente de la Cultural y abad del Nazareno en los 90
  4. 4 Herido un hombre tras chocar su coche contra una farola en Trobajo del Camino
  5. 5 León despide a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española
  6. 6 «El Testamento Vital sirve para ejercer el derecho a decidir cómo debe ser el final de tu vida»
  7. 7 Una recogida de firmas reclama la vuelta de los monitores de gimnasia de mantenimiento en León
  8. 8 Nace el primer festival cofrade de León: «Al Brazo y al Hombro Fest»
  9. 9 A juicio el accidente por los socavones que se tragaron dos coches en El Bierzo: «No se quieren hacer cargo»
  10. 10 El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Lluvias y niebla para empezar la semana en León

Lluvias y niebla para empezar la semana en León