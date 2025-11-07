León se cita con sus Fieles Difuntos en la procesión de Ánimas El cortejo recorrerá las calles de la capital para acudir a la calle que da nombre a la cofradía y rendir culto ante el antiguo santo malvar

La tradición marca la fecha en el sábado posterior al día de Difuntos. Por ello, este 8 de noviembre, la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Ánimas del Santo Malvar organiza la procesión recuperada en 2022.

León acoge el cortejo que rememora el caminar de los hermanos de la penitencial fundada en 1663 hacia el antiguo cementerio o malvar de León, ubicado en la actual Arco de Ánimas.

Se trata de un acto abierto a todos aquellos que quieran participar para ofrecerla por sus familiares o seres queridos.

La finalidad de la cofradía era dar cristiana sepultura a cofrades y desfavorecidos, poniendo a disposición sus propios recursos. También daban cabida a los enfermos del antiguo hospital de San Antonio, levantado en los aledaños de la actual San Marcelo.

El desfile partirá a las 20:00 horas de este sábado, tras la misa de difuntos que se celebrará una hora antes, desde la iglesia de Santa Marina la Real. El recorrido será por las siguientes calles: Serranos, San Pelayo, Pablo Flórez, Plaza de Regla, Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor y Plegarias. La procesión continúa por Platerías, Cardiles, Las Varillas, Arco de Ánimas y la Avenida de la Independencia, terminando nuevamente en la Iglesia de Santa Marina la Real, con una parada en el Arco de Ánimas para una oración.