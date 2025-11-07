leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actos previos a la procesión del sábado.

León se cita con sus Fieles Difuntos en la procesión de Ánimas

El cortejo recorrerá las calles de la capital para acudir a la calle que da nombre a la cofradía y rendir culto ante el antiguo santo malvar

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

La tradición marca la fecha en el sábado posterior al día de Difuntos. Por ello, este 8 de noviembre, la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Ánimas del Santo Malvar organiza la procesión recuperada en 2022.

León acoge el cortejo que rememora el caminar de los hermanos de la penitencial fundada en 1663 hacia el antiguo cementerio o malvar de León, ubicado en la actual Arco de Ánimas.

Se trata de un acto abierto a todos aquellos que quieran participar para ofrecerla por sus familiares o seres queridos.

La finalidad de la cofradía era dar cristiana sepultura a cofrades y desfavorecidos, poniendo a disposición sus propios recursos. También daban cabida a los enfermos del antiguo hospital de San Antonio, levantado en los aledaños de la actual San Marcelo.

El desfile partirá a las 20:00 horas de este sábado, tras la misa de difuntos que se celebrará una hora antes, desde la iglesia de Santa Marina la Real. El recorrido será por las siguientes calles: Serranos, San Pelayo, Pablo Flórez, Plaza de Regla, Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor y Plegarias. La procesión continúa por Platerías, Cardiles, Las Varillas, Arco de Ánimas y la Avenida de la Independencia, terminando nuevamente en la Iglesia de Santa Marina la Real, con una parada en el Arco de Ánimas para una oración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
  2. 2 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  3. 3 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
  4. 4 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses
  5. 5 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo
  6. 6 El Gobierno confina aves de corral en 18 municipios de León para no propagar la gripe aviar
  7. 7 Piden empezar a sancionar «en una semana» a los patinetes eléctricos de León
  8. 8 La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León
  9. 9 El emotivo vídeo con el que la Cultural cumple con León: el Reino será rojo
  10. 10 Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León se cita con sus Fieles Difuntos en la procesión de Ánimas

León se cita con sus Fieles Difuntos en la procesión de Ánimas