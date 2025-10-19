La lluvia entra de lleno este domingo en León La llegada de las precipitaciones dará paso también a una bajada notable de las temperaturas máximas

Borja Pérez León Domingo, 19 de octubre 2025, 09:19

El otoño empieza a hacer cada vez un mayor acto de presencia en la provincia de León. Tras un inicio de octubre marcado por las temperaturas gradables durante gran parte de los días y por la ausencia de precipitaciones, el guion empezará a cambiar a partir de este domingo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada donde, practicamente con total seguridad, la lluvia hará acto de presencia en la capital leonesa, convirtiéndose en protagonista principal de una jornada en la que los leoneses saldrán a las calles para la carrera popular de 10 kilómetros.

Las precipitaciones se esperan durante gran parte de la jornada, con un mayor énfasis a partir del mediodía y durante el anochecer, momento en el que también aparece cota de nieve a 2500 metros de altura.

Temperaturas

Esta situación climatológica, además, provocará un descenso en la temperatura máxima marcada en la capital, pasando de los 24 grados alcanzados el sábado a los 19 del domingo. Sin embargo, no sucede lo mismo con las mínimas, que ascenderán de los 7 a los 11 grados.

No solo se produce esta variación en la capital, sino que el guion se repite en otros puntos de la provincia. En Ponferrada y Astorga, por ejemplo, la temperatura se irá de los 12 hasta los 21 grados. En Sahagún, la máxima se repite, con una mínima algo superior hasta llegar a los treces grados. En Villablino, pasarán de los 9 grados de madrugadas a los 19 durante la tarde.

El viento se mantendrá variable durante el día, con su mayor aparición en las horas previas al mediodía en la capital, donde se llegará a los 25 kilóemtros por hora, aunque irá menguando durante la tarde hasta desaparecer al atardecer.