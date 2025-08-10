Llega el peor día de la ola de calor en León con aviso naranja y tormentas Toda la provincia está en aviso amarillo por calor excepto El Bierzo que llega al naranja tras una noche tropical en casi todos los lugares

Un termómetro marca 37 grados con Guzmán el Bueno y la Catedral de León al fondo.

«La noche es más oscura justo antes de amanecer». Este proverbio, reproducido en películas o series de televisión, podría aplicarse para la ola de calor en León porque la próxima semana puede llegar ese «amanecer» que nos dé un respiro. Eso hace que este domingo sea el momento más «oscuro».

Y no porque la noche haya sido especialmente tenebrosa con una luna llena que ha brillado durante una madrugada tórrida en casi toda la provincia, si no porque muy pocos lugares han llegado a bajar de los 20 grados.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados aunque irán aumentando los intervalos de nubes de evolución durante la segunda mitad del día. Tal es así que no se descartan algunos chubascos dispersos con tormenta en la Cantábrica.

Las temperaturas siguen en ese lento pero constantes ascenso de las últimas jornadas para provocar que sigan los avisos de nivel amarillo por calor en toda la provincia, excepto en El Bierzo donde llegan al nivel naranja. Las mínimas se mantendrán la próxima madrugada muy altas. Será la jornada más propicia para ver si se bate algún récord de temperatura máxima en León.

El viento soplará con dirección variable, flojo en general, con algunas rachas más intensas en las zonas donde se formen y descarguen las posibles tormentas.

Chubascos que podrán llegar de una forma algo más intensa y generalizada a mediados de semana, cuando se podrán registrar otra vez máximas por debajo de los treinta grados en casi toda la provincia. Hasta entonces, el inicio de la próxima semana seguirá siendo caluroso de noche y de día aunque no como hoy.