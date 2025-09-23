Los leoneses dejan sin canjear 57.000 euros de Bonos al Consumo La Cámara de Comercio solicita al Ayuntamiento y a la Junta más apoyo para seguir con esta iniciativa que dejó en su última edición 1,2 millones en los pequeños negocios

Un total de 8.731 leoneses adquirieron alguno de los diferentes bonos al consumo puestos en el mercado en la séptima edición de la iniciativa puesta en marcha por la Cámara de Comercio de León, con un presupuesto de 300.000 euros aportado por el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, y que puso 1,2 millones de euros en el mercado.

Así lo señaló este lunes el presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, quien calificó esta séptima campaña de bonos al consumo como «exitosa» y aprovechó la ocasión para solicitar a las administraciones fondos para celebrar una nueva campaña, ya que «facilita la vida al ciudadano y ayuda mucho al comercio».

Vega recordó que cada ciudadano podía adquirir hasta 150 euros en bonos con un 25 por ciento de descuento, en las modalidades de cinco, 20 o 50 euros, que además son compatibles con descuentos y rebajas, que pueden utilizar en los comercios y establecimientos adheridos, con un límite de 30.000 y 15.000 euros, respectivamente.

Esos más de 8.700 leoneses gastaron sus bonos al consumo principalmente en tiendas de ropa, seguidas por hogar y librería y papelería, lo que ha demostrado «su utilidad en la vuelta al cole». Le siguen a estas áreas las de bolsos, óptica y complementos, el calzado, con un diez por ciento, deporte, alimentación, hostelería, tecnología, droguería y perfumería, juguetes, con un 1,16 por ciento, floristería, ferretería o mascotas, con 0,08 por ciento.

Esta séptima campaña de los bonos al consumo finalizará el próximo martes, 30 de septiembre, y en este momento todavía quedan por canjear algo más de 80.000 euros, por lo que el presidente de la Cámara de Comercio aprovechó la ocasión para recordar que «es importante que todo aquel que tenga bonos los canjee para no perder ese dinero».

No obstante, en todas las campañas de bonos quedan cantidades sin canjear, por lo que el Ayuntamiento, la Cámara y la Junta los destinan a la dinamización del comercio de León. Así, desde su puesta en marcha en pandemia, las diferentes campañas dejaron un remanente de 53.000 euros, de los que 40.678 euros se han invertido en campañas de responsable, un sorteo de navidad o una campaña de comercio de bolsas y bolígrafos que se empezará a repartir este mes.

De acuerdo con los cálculos de Javier Vega, este año podrían quedar sin canjear unos 7.000 euros, de forma que, sumado a lo que no se ha gastado de lo anterior, se contará con unos 20.000 euros de remanente que se prevé invertir en alguna campaña de navidad y semana santa.

Apuesta por lo cercano

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, apuntó que la aportación del Gobierno autonómico, de 150.000 euros para esta campaña, se enmarca en la línea de ayudas destinada al comercio de proximidad, al ser «el que genera empleo en el entorno y da vida y actividad a las calles de la ciudad».

Por ello, los bonos de consumo «son mucho más que un incentivo económico», al tratarse de «una apuesta por lo nuestro, por el trato cercan y por trabajar en apoyo a las tiendas más cercanas» y tienen «un impacto muy positivo en la economía local, dinamizando comercio de cercanía y hostelería».

La subvención aportada por la Junta a la campaña de bonos al consumo de León se suma a otras destinadas a La Bañeza, Ponferrada o San Andrés del Rabanedo para el mismo fin, con una inversión total en la provincia en este año de algo más de 263.000 euros «para reforzar el comercio minorista y revitalizar poblaciones de la provincia».

Por su parte, la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, celebró que la iniciativa «ayuda a familias, al comercio y a la hostelería leonesa» y afirmó que «se ha ido consolidando desde su puesta en marcha en pandemia debido a su éxito».

Una iniciativa que ha puesto ocho millones de euros en el mercado desde su nacimiento gracias aportación de más de dos millones, de los que 1,5 ha sido aportado por el Ayuntamiento de León, al considerarlo «un revulsivo para el comercio y la hostelería y una ayuda esencial para las familias», con la adquisición de más de más de 58.000 bonos en las diferentes campañas, lo que «demuestra la excelente aceptación del programa» y empuja al Ayuntamiento a «seguir trabajando para que pueda haber próximas ediciones».