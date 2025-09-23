Fele busca impulsar el «valor humano» del comercio de proximidad en León La iniciativa, impulsada por León #EsComercio y el Ayuntamiento de León, busca reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los establecimientos de proximidad, destacando su papel como motor económico y social en la ciudad.

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE), a través de sus asociaciones de comercio integradas en León #EsComercio, y en colaboración con el Ayuntamiento de León, ha presentado este martes la nueva campaña de apoyo al comercio local bajo el lema «Aquí en León no solo vendemos, compartimos vida», una iniciativa que busca rendir homenaje al tejido comercial de la ciudad y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de realizar sus compras en los negocios de proximidad. El acto ha contado con la participación de Octavio Fernández, presidente de León #EsComercio, y Camino Orejas, concejala de comercio del Ayuntamiento de León.

Durante la presentación, Fernández ha subrayado que esta campaña es un reconocimiento público a quienes cada día levantan sus persianas con esfuerzo y compromiso porque «detrás de cada mostrador hay una historia y detrás de cada tienda una persona que apuesta por León». Como defendió Fernández, el comercio supone en torno a una cuarta parte del tejido empresarial de León y representa alrededor del 20% del PIB provincial. Por ello «no podemos resignarnos y ver cómo desaparece el comercio de proximidad. Por eso hemos querido crear una campaña con un fuerte componente emocional y digital, que llegue a toda la sociedad».

Por su parte, la concejala Camino Orejas ha puesto en valor el papel de los comercios como elementos fundamentales que contribuyen al desarrollo económico y social de León. Por ello, ha asegurado, «no podemos mantenernos ajenos a las necesidades del sector y apostamos por este tipo de iniciativas para apoyar a los comercios y atraer visitantes».

Se trata de una campaña dirigida a todo el comercio de la ciudad de León cuyo eje central es un spot audiovisual protagonizado por comerciantes leoneses que narran en primera persona un manifiesto emocional. Este manifiesto reivindica el papel del comercio de proximidad, busca la conexión real con la ciudadanía y refuerza su valor como parte de la identidad de la ciudad. El mensaje y la imagen de campaña se complementan con carteles y fotografías reales de comerciantes, transmitiendo la idea de que el comercio local son las personas que lo sostienen.

La campaña se desplegará a través de la web www.leonescomercio.com donde ya se pueden ver el spot, el manifiesto completo, un directorio de comercios adheridos y un formulario para que nuevos establecimientos puedan sumarse. En su primer día ya cuenta con 39 comercios inscritos.

También se desarrollará a través de mupis repartidos por toda la ciudad con la imagen y el mensaje de la campaña, así como por redes sociales de forma segmentada, con el fin de reforzar la marca ciudad y fomentar la participación del público.

La campaña incorpora además un sorteo de 10 vales de 100 euros para canjear en los comercios participantes. Los ciudadanos podrán participar adhiriéndose al manifiesto a través del formulario de la web, de las redes sociales o mediante los códigos QR que recogen los carteles de campaña. El plazo para participar en el sorteo será hasta el próximo 20 de octubre y los ganadores podrán realizar sus compras hasta el 14 de diciembre.

Con esta iniciativa, León #EsComercio y el Ayuntamiento de León quieren trasladar un claro mensaje de que consumir local es cuidar León; es apostar por la sostenibilidad y por la vida en los barrios.