El panadero leonés Daniel Flecha.

El leonés Daniel Flecha, subcampeón de la Copa Europea de Panadería

El concurso 'Les Pellons d'Or', que se celebra desde 1993, ha contado con la participación de siete países

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:05

Comenta

La Selección Española de Panadería Artesana (equipo Espigas de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines, CEOPPAN) se ha proclamado subcampeona de Europea de panadería en la 23º edición de la Copa de Europa que se ha celebrado entre el 19 y el 20 de octubre en Nantes (Francia) en el marco de la feria Serbotel, según ha informado la organización en un comunicado.

Se trata del concurso 'Les Pellons d'Or', que se celebra desde 1993 y en el que han participado siete países (Francia, Italia, España, Hungría, Países Bajos, Reino Unido y Suiza).

El equipo ha estado compuesto por el leonés Daniel Flecha, ejerciendo como 'coach' y jurado; el alicantino Santiago Mariel en el especialidad de panadería; el valenciano Joan Serra en la de bollería; y la coruñesa María Bazar en la pieza artística, todos ellos bajo la capitanía José Roldán y con la participación del director técnico, Jesús Sánchez.

El equipo Espigas se proclamó subcampeona del Campeonato Internacional 'Bread in the City' en Rimini (Italia) en enero de este año y ganó el bronce en el Campeonato Internacional de Jóvenes Panaderos en la feria FIPAN de Sâo Paulo (Brasil).

