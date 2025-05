«León XIV es el papa que nuestra sociedad necesita para alcanzar la paz»

Peregrinos de todo el mundo a los que el anuncio del nuevo papa les ha pillado en León, vecinos, sacerdotes y monjas de la provincia, todos coinciden en alegrarse por el nombramiento de Robert Prevost como nueva cabeza visible de la Iglesia católica.

Sor María Anunciación, la abadesa del monasterio de Santa Cruz de Sahagún cuenta ante los micrófonos de Leonoticias como en el convento «tocamos las campanas y rezamos mucho para que saliera un papa según el corazón de dios y la necesidad de nuestro mundo y nuestra iglesia». La religiosa destaca que «es el papa que necesita nuestra Iglesia y nuestra sociedad. Repitió muchas veces la palabra 'paz' y cuánto la necesitamos.»

Germán, párroco de Crémenes, también se muestra ilusionado: «La primera impresión me ha gustado mucho. Lo he visto tranquilo, sereno y emocionado con los ojos llorosos, y ha empezado diciendo 'paz' que es la palabra que manejamos ahora a nivel mundial».

Francisco Rodríguez, el abad de san Isidoro se declara expectante: «Mucha satisfacción y mucha alegría porque sin papa nos sentimos desamparados. Todos tenemos grandes expectativas por las informaciones que tenemos sobre su valía. El nombre es muy significativo porque León XIII fue el papa de las grandes encíclicas sociales, lo que quiere decir que su intención sea esa labor pastoral en continuación de la iniciada por el papa Francisco».

«Me parece una persona tranquila, abierta de mente, hablando de los pobres y la paz que es de lo que tiene que hablar un papa. Muy en la línea de Francisco». Destaca también Teresa, jubilada, que es espera de León XIV más pasos hacia la «igualdad» en la Iglesia católica: «A ver si por fin se dan cuenta de que hay mujeres en el mundo porque la Iglesia aún no nos ha reconocido para forma parte de ella. Hace dos mil años vale, ¿pero ahora... ? Como que no».

Frente a la catedral, Teresa comenta los rumores que hablan de antepasados leoneses y una posible futura visita: «Seguro que viene porque dicen que tiene una bisabuela de León. El nombre se lo ha puesto por León XIII pero puedo que sus antepasados tengan algo que ver. Aquel papa fue muy renovador, muy actualizado e hizo muchas cosas por la gente, se puede identificar con él».

Merce, también jubilada, se muestra entusiasmada: «Me parece fenomenal. He escuchado poco pero me parece muy bien. He oído que estuvo en los Agustinos hace muchos años», y también espera verlo por aquí: «Espero que haga una visita por León pero ya veremos».

Paz, una jubilada con la palabra destacadas por muchos, se alegra por el final del cónclave: «Una elección estupenda. Es un hombre que tiene lo bueno de Francisco, con su propia personalidad, que ha sido misionero y es religioso, que al vivir en comunidad tiene otra mentalidad». Al igual que muchos vecinos, cree que no sería raro verlo en León: «Leí en Leonoticias que había estado aquí y sería estupendo que vuelva de visita».

A algunos peregrinos la noticia les ha pillado en León: «Sorprendente que haya sido tan rápido y lo que más me gustó fue escuchar cómo sonaban las campanas de la catedral cuando lo eligieron. Si lo han elegido habrán elegido lo mejor», dice Fermín Sagaseta, peregrinando desde Pamplona. Desde más lejos, Alemania, Hans Bonn, también se muestra satisfecho: «Me gusta. Es un hombre que fue a Sudamérica desde Norteamérica donde hay muchos problemas políticos. Estoy muy contento con su elección. Es un buen nombre y una buena ciudad», sonríe mientras se sube a la bici y prosigue camino por la calle Ancha.

Buenas palabras sobre un nuevo papa que despierta simpatía, sobre todo entre los miembros de la Iglesia que ahora comanda: «Es un hombre experimentado, del pueblo y con el pueblo, de misionero en Perú. El espíritu santo no se equivoca y lo ha vuelto a demostrar», comenta Germán: «La elección del nombre es porque ha vivido la realidad del pueblo sufriente y trabajador en la diócesis en la que estaba, en Chiclayo, y creo que escoger el nombre de León XIII es por la doctrina social que tanto puso en valor», destaca el párroco de Crémenes, que también recuerda su visita a León: «Estuvo en el centenario de los agustinos así que seguramente que venga por España».

Sor María Anunciación también recuerda aquel momento: «¡Ha estado aquí! Que su abuela era española». La abadesa del monasterio de Santa Cruz de Sahagún, antes de seguir su camino por la calle Ordoño II, termina con una reflexión final sobre León XIV: «Un hombre muy culto, de dios, que quiere acoger a los más desfavorecidos para que todos caminemos en la paz».