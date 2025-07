León suma diez muertes por ahogamientos en zonas acuáticas

Paula Hernández León Jueves, 24 de julio 2025, 08:17 Comenta Compartir

Mirar el teléfono un momento, distraerse un segundo o bañarnos en zona rocosa y con mucha maleza puede significar un peligro si nos estamos bañando o refrescando en cualquier playa, embalse o piscina de la provincia leonesa. «Diez o quince segundos de distracción son determinantes para que se produzca un ahogamiento», destaca David Oblanca, responsable de Salvamento y Socorrismo de las Escuelas Deportivas Municipales de León.

Los últimos datos recogidos por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León indican que se han contabilizado diez ahogamientos en ríos, pantanos, acequias y piscinas municipales en la última década en la provincia de León. «El mayor número de ahogamientos se producen en el mar. La gente se confía, no toma las medidas adecuadas y, por lo tanto, no se lo toma muy enserio», destaca el responsable de Fecless. «La gente se lo toma como ocio, diversión», añade, «y sí que se producen ahogamientos en el mar, por las corrientes y el peligro que conlleva».

El pasado año fue el más dramático en León: una muerte por cada mes del verano. La primera, en junio: una persona falleció tras caer a un reguero; la segunda, en julio, otra pereció tras caer en un arroyo y, la tercera, en agosto, cuando otra persona murió en una piscina municipal. En ese registro de siniestralidad, al 2024 le sigue el 2019, con dos muertes: una en las piscinas de El Carbachón (Villablino) y otra en el río Torío. El resto de años (2015, 2016, 2017, 2018 y 2023) sólo han registrado uno desde el servicio 112 de Castilla y León. «Avisar, proteger y socorrer es el protocolo básico que seguimos en caso de riesgo o ahogamiento», incide Oblanca. Lo más importante «es la prevención, evitar que ocurra cualquier cosa que nos ponga en peligro y riesgo, tanto en una piscina como en un río o playa».

El pasado, 5 de julio, fallecía el pequeño Ian Aller tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en una zona de difícil acceso junto al río Bernesga, a la altura del kilómetro 10 de la carretera LE-4514, a las afueras de La Seca en dirección a Cascantes de Alba. Los vecinos y el alcalde pedáneo de La Seca de Alba, José Antonio Garcia, denunciaban el estado en el que se encontraba el río, tildando la zona de «difícil acceso, lleno de maleza y piedras»:

Grupos o edades más vulnerables

El responsable de Salvamento y Socorrismo leonés prosigue su relato: «Los grupos o edades más vulnerables son, en la mayoría de los casos, las personas mayores, ya que no tienen habilidades acuáticas, y los niños, por despistes de los propios padres». En este último caso, «los padres tienden a ponerles los manguitos o flotadores y los dejan flotando». Este tipo de situaciones se denominan 'niños boya', según informa Oblanca. Sucede que «los dejan flotando, y eso es lo peor que puede suceder. Porque es ahí donde se producen los accidentes». Los socorristas acuden a la ayuda del menor ante estos 'despistes' de los padres, y actúan como medida no solo de prevención sino de protección. Un bebé o un niño puede ahogarse con 5 centímetros de agua, por lo que los socorristas se encuentran alerta y pendientes en todo momento para evitar este tipo de situaciones: «No son muy comunes o frecuentes casos de ahogamientos en las piscinas, pero también ocurren, por lo que debemos estar prevenidos».

Las zonas más peligrosas de la provincia: los ríos

Entre los lugares más peligrosos, destacan los ríos Sil, Torío y Esla, así como las acequias y arroyos, junto con las playas fluviales. Asimismo, la zona de El Bierzo ha registrado seis muertes en la última década, siendo el 2024 su año más negro: dos en Ponferrada y una en Bembibre, Toreno y Camponaraya. «Si la zona del río está acotada o vigilada por un socorrista, no tendría porqué existir ningún problema», subraya David Oblanca. Sin embargo, «hay mucha imprudencia, como esa de 'hace calor, me baño en un río', y son zonas que no se encuentran vigiladas. Y, también, se suceden ahogamientos de caídas o corrientes».-

El responsable de Salvamento y Socorrismo de las Escuelas Deportivas Municipales de León resalta, igualmente, que «son esenciales las habilidades acuáticas, incluso las más básicas: flotación y posición dorsal y ventral», que tienen el objetivo de que los niños, desde pequeños, sepan manejarse en el agua y «sean autónomos».

Datos a nivel naciona

En España, se han registrado 73 muertes por ahogamientos desde enero a junio de 2025, según los últimos datos ofrecidos en el Informe Nacional de Ahogamientos, emitido por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. El 73% de esas muertes fueron de varones y el 27 de mujeres, produciéndose la mayoría de ellas en playas, seguidas por piscinas y ríos. Las horas de los fallecimientos suelen ser las centrales del día, sobre todo de 12:00 a 14:00.

En Castilla y León se han producido 16 muertes en lo que llevamos de año. En el mes de junio ya se han contabilizado tres. En el ranking nacional, Andalucía ocupa el primer puesto, seguida de Canarias, Galicia, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla y León, que ocupa el sexto puesto. Ceuta, Melilla y Extremadura no han contabilizado ninguna muerte por ahogamiento.