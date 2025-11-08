León suma un día más de cielos nubosos Este sábado 8 de noviembre llegará con precipitaciones débiles, frío matinal y heladas en zonas de montaña

Leonoticias León Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:28 Comenta Compartir

La provincia de León afrontará este sábado, 8 de noviembre, una jornada marcada por los intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles, especialmente durante la primera mitad del día y en las zonas de montaña.

La cota de nieve se situará entre los 1.600 y 1.800 metros, con brumas y bancos de niebla en distintos puntos del territorio. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios.

Se prevén heladas débiles en áreas de montaña y, de forma aislada, en la meseta. El viento soplará del oeste al norte, flojo en general, con intervalos moderados a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frías en toda la provincia. En Astorga, los valores oscilarán entre 1 y 13 grados; en León capital, las mínimas serán de 1 grado y las máximas de 12; en Ponferrada, los termómetros se moverán entre 6 y 15 grados; y en Villablino, entre 0 y 12 grados.