Urgen a convertir locales en viviendas «ante la falta de alquiler» en la ciudad La situación lleva más de dos años estancada, desde que el alcalde anunciara el proyecto, y se encuentra ahora a la espera de nuevos pasos tras el informe favorable de los técnicos

En la junta de portavoces, en sesiones celebradas los días 25 de junio y 26 de noviembre de 2024, se dio traslado a la comisión informativa de Desarrollo Urbano, Patrimonio y Limpieza del contenido de la moción presentada por el Grupo Municipal de UPL, instando al Ayuntamiento de León a realizar los trámites para la redacción de una nueva ordenanza y una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que contemple la posibilidad de habilitar los locales vacíos y oficinas para su uso como vivienda en aquellas zonas donde la incidencia de la desocupación sea más grave.

Con fecha 1 de abril de 2025 se suscribió acuerdo de encargo por parte del Ayuntamiento al medio propio ILRUV (Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S. A.) para que elabore la documentación necesaria para proceder a la modificación del PGOU.

El arquitecto municipal emitió informe anteriormente reconociendo la situación planteada en la moción favorable a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana con varias alegaciones que deberían de tenerse en cuenta en la ordenanza que lo regule.

A pesar del tiempo transcurrido y de la firma del contenido y justificación del encargo al ILRUV, los leonesistas no tienen conocimiento de ningún tipo de actuación tendente a solucionar el problema planteado en la moción y permitir la posibilidad de habilitar los locales vacíos y oficinas para su uso como vivienda. «Si tenemos en cuenta la actual situación de falta de viviendas de alquiler en la ciudad de León, se hace necesario urgir la solución que permita un mayor banco de viviendas y palíe la falta de viviendas en alquiler en la ciudad».

Cambios en otras ciudades

Otras ciudades, como Madrid, por ejemplo, han publicado en estas fechas que la Comunidad va a ampliar en 2 años más la Ley de Medidas Urbanísticas que permite convertir las oficinas en pisos de alquiler asequible, ejemplo a seguir en lo que debe de ser una solución para la ciudad de León.

Por todo ello, desde UPL instan al equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Leon a que agilice, sin más demora, los trámites necesarios para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y la aprobación de la ordenanza correspondiente, con el fin de dar cumplimiento al acuerdo plenario, ampliar la oferta de viviendas en la ciudad y dar una salida útil a los numerosos locales vacíos que existen en León.