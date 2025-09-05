León recibe un pequeño veranillo en la primera 'calma' de septiembre Las temperaturas serán más propias del verano astronómico en el que nos encontramos frente al otoño meteorológico iniciado esta semana

Alberto P. Castellanos León Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:10 Comenta Compartir

Las conocidas como 'calmas de septiembre' son unos periodos de tiempo con poco viento, cielos bastante despejados y temperaturas más bien veraniegas. Uno de esos episodios comienza este viernes en León aunque su duración puede ser muy corta.

El cielo, ya desde primera hora de la mañana se mostrará con algunas nubes altas, y con intervalos de nubes bajas en el oeste y norte. En zonas de montaña no se descartan brumas y bancos de niebla matinales, más ocasionales en otras zonas. Durante la tarde, el cielo permanecerá despejado en gran parte de la provincia.

Después de una mañana con temperaturas mínimas bastante bajas y muy similares a las del jueves, la tarde llegará con un ascenso que podría ser muy notable -más de cinco grados de diferencia- respecto a la jornada previa.

El viento del norte y nordeste irá tendiendo a variable y con intensidad muy flojo.

El sábado se espera un ambiente aún más veraniego, quizá la última jornada de piscina para muchos, antes de un nuevo descenso el domingo acompañado de la probabilidad de que vuelvan las lluvias de forma más o menos generalizadas a León.