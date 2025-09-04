leonoticias - Noticias de León y provincia

Varios senderistas en el puerto de San Isidro de León.

La segunda mínima más baja de España se ha registrado en León

Con valores más altos que en las últimas madrugadas, uno de los puntos más fríos del país en este final de verano se encuentra en la provincia leonesa

Dani González

Dani González

León

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:58

Con la llegada de septiembre, el otoño llama poco a poco a la puerta de la provincia de León, que comienza a registrar temperaturas mínimas bajas.

Una de las estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) situadas en la provincia de León ha registrado la segunda mínima más fría de todo el país.

Se trata del puerto de San Isidro, que a las 7:40 horas de este jueves registró 4 grados, una temperatura únicamente superada – en frío – por Robleda de Sanabria, con 3,2 grados a las 6:30 horas en un podio nacional que completa la estación de Navasfrías, en Salamanca, con 4,2 grados a las 8:00 horas de este jueves.

Estaciones cercanas a León como la cántabra de Cabaña Verónica, en Picos de Euroa (4,8 grados) o las asturianas de Leitariegos (5,4 grados), Pajares-Valgrande o Vega de Urriellu (5,5 grados) también aparecen entre los puntos más fríos del país.

