leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

León Propone reclama a Sánchez «un compromiso real con la provincia» y medidas concretas

El colectivo publica una carta abierta al presidente del Gobierno con sus propuestas con motivo de su visita mañana a la capital

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:55

Comenta

La asociación León Propone, que promueve el progreso económico, demográfico, social y cultural de la España menos poblada, en especial de la Región Leonesa desde el respecto al marco constitucional, publica hoy una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de su presencia mañana en la capital para asistir a la clausura de las jornadas de trabajo que organiza el PSOE bajo el lema 'Atrévete a construir futuro en Castilla y León', en la que recuerdan sus principales propuestas.

«Confiamos, señor presidente, en que las tres visitas que ha realizado en León en el último mes sean señal de un compromiso real con esta provincia, paradigma de la España que se despuebla y desindustrializa, y que pongan de manera inmediata en marcha actuaciones concretas que ayuden a revertir esta situación», apuntan en la misiva.

Añaden que son conscientes de que la ejecución de algunas de ellas requieren cambios normativos y consignación presupuestaria difíciles de lograr en la actual situación de fragmentación parlamentaria, pero deberían incluirse en las previsiones del Gobierno.

Otras, señalan, son «perfectamente materializables de manera casi inmediata», por no necesitar modificaciones de leyes, requerir pequeñas inversiones o ser posible contar con dotación en unos presupuestos prorrogados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León
  2. 2 León dispondrá de un nuevo aparcamiento de 120 plazas
  3. 3 Un detenido y un investigado por una plantación ilegal de marihuana en la provincia de León
  4. 4 El mejor pueblo para jubilarse en Castilla y León, según la IA de ChatGPT, está en El Bierzo
  5. 5 Las 21 empresas de León que facturan más de 50 millones (la primera dobla a la siguiente)
  6. 6 Una salida de vía en un pueblo de León deja un hombre herido
  7. 7 Sánchez bendice a Martínez en un cónclave socialista sin anfitrión
  8. 8 El pueblo de León que reabre su bar tras ofrecerlo gratis para «devolver la vida al pueblo»
  9. 9 «La biblioteca ha perdido esa imagen de lugar silencioso y oscuro para clases altas. Vemos perfiles de lo más variopinto»
  10. 10 El acusado de matar a su madre: «La quería y nunca la hice daño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León Propone reclama a Sánchez «un compromiso real con la provincia» y medidas concretas

León Propone reclama a Sánchez «un compromiso real con la provincia» y medidas concretas