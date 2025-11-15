leonoticias - Noticias de León y provincia

Firma del convenio.

León tendrá el primer itinerario en ciberseguridad dentro del programa 'Experience Plus'

La formación dual, que comenzará en enero, tiene una duración de seis meses y combina formación especializada y prácticas remuneradas en la empresa tecnológica

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:37

La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa y la compañía tecnológica Proconsi lanzan el proyecto 'Itinerario en Ciberseguridad Proconsi Eplus', el primero enmarcado dentro del programa 'Experience Plus', una iniciativa financiada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León destinada a facilitar la inserción laboral de jóvenes titulados.

El programa ofrece 12 plazas para una formación dual de seis meses de duración, entre enero junio del próximo año, que combina formación especializada y prácticas remuneradas en la empresa Proconsi. Su objetivo es proporcionar a los participantes una experiencia profesional real que les ayude a acceder a su primer empleo en el ámbito de la ciberseguridad.

Durante las prácticas, cada participante recibirá una bolsa económica mensual y al finalizar el itinerario, Proconsi se compromete a ofrecer un contrato laboral al menos a la mitad de los participantes que completen con éxito la formación.

El programa 'Experience Plus', financiado por el Ecyl y gestionado por Fgulem, desarrolla itinerarios formativos adaptados a las demandas de las empresas de Castilla y León, contribuyendo al arraigo del talento joven en el territorio y evitando su fuga hacia otras regiones.

