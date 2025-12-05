León mantiene la alerta por nieve la madrugada del viernes La montaña continúa acumulando nieve y persisten las precipitaciones débiles

Imagen de archivo de la nieve en la montaña.

León afronta la madrugada de este viernes aún bajo alerta por nieve, mientras las zonas de montaña siguen cubriéndose progresivamente de un nuevo manto blanco. La previsión meteorológica apunta a una jornada con cielos nubosos y precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la Cordillera Cantábrica, donde podrán alcanzar intensidad moderada de forma puntual.

La cota de nieve se situará entre los 1.300 y 1.400 metros a primeras horas, aunque irá ascendiendo de manera gradual a lo largo del día. Además, se esperan brumas y bancos de niebla, especialmente en cotas elevadas, que podrían complicar la visibilidad.

Temperaturad en la provincia

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o registrarán un ligero ascenso, mientras que las máximas subirán de forma ligera o moderada, con un aumento más marcado en el extremo noroccidental de la provincia. Aun así, no se descarta alguna helada débil en las áreas de montaña.

El viento soplará del oeste y suroeste, con intensidad floja a moderada, aunque no se descartan rachas fuertes en zonas altas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán de 4 grados en Astorga y León, 6 grados en Ponferrada y 2 en Villablino. Las máximas alcanzarán los 11 grados en Astorga, 10 en León, 12 en Ponferrada y 11 en Villablino.

