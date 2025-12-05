leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de la nieve en la montaña. L.N

León mantiene la alerta por nieve la madrugada del viernes

La montaña continúa acumulando nieve y persisten las precipitaciones débiles

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:15

León afronta la madrugada de este viernes aún bajo alerta por nieve, mientras las zonas de montaña siguen cubriéndose progresivamente de un nuevo manto blanco. La previsión meteorológica apunta a una jornada con cielos nubosos y precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la Cordillera Cantábrica, donde podrán alcanzar intensidad moderada de forma puntual.

La cota de nieve se situará entre los 1.300 y 1.400 metros a primeras horas, aunque irá ascendiendo de manera gradual a lo largo del día. Además, se esperan brumas y bancos de niebla, especialmente en cotas elevadas, que podrían complicar la visibilidad.

Temperaturad en la provincia

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o registrarán un ligero ascenso, mientras que las máximas subirán de forma ligera o moderada, con un aumento más marcado en el extremo noroccidental de la provincia. Aun así, no se descarta alguna helada débil en las áreas de montaña.

El viento soplará del oeste y suroeste, con intensidad floja a moderada, aunque no se descartan rachas fuertes en zonas altas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán de 4 grados en Astorga y León, 6 grados en Ponferrada y 2 en Villablino. Las máximas alcanzarán los 11 grados en Astorga, 10 en León, 12 en Ponferrada y 11 en Villablino.

