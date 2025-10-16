León exhibe en Roma el calendario de San Isidoro Una delegación encabezada por el alcalde visita el nuevo museo de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en la capital italiana

León, patrimonio mundial de la agricultura y la alimentación. La capital leonesa es desde hoy un referente internacional del sector primario dentro de la FAO, Organización que ha elegido el calendario agrícola del Panteón de los Reyes de la Basílica de San Isidoro para formar parte del nuevo Museo y Red de la Alimentación y la Agricultura (FAO MuNe).

El Museo ha sido inaugurado en Roma este jueves con la presencia de mandatarios de todo el mundo, entre ellos el Papa León XIV y Su Majestad la Reina de España Letizia Ortiz. A la apertura han asistido el alcalde de León, José Antonio Diez, el abad de San Isidoro, Don Luis García, y la directora del Museo de San Isidoro, Raquel Jaén. Todos ellos han participado en los actos organizados por la FAO con motivo del Día Mundial de la Alimentación en el que la Organización cumple 80 años.

La recreación del calendario isidoriano puede contemplarse ahora en la sede de la FAO en Roma, una obra de la restauradora leonesa María del Carmen Paz, a la que acompaña un código QR que lleva directamente a los visitantes a la capital leonesa invitándoles a descubrir el patrimonio y la historia de la ciudad desde el corazón de la conocida como 'Capilla Sixtina del Arte Románico'.

«Cuidar la tierra y mantenerla»

«Nuestra calidad de vida hoy es fruto directo de nuestros antepasados, que nos enseñaron a cuidar la tierra y a mantenerla», ha asegurado el alcalde de León en el vídeo elaborado para el FAO MuNe en el que, además, destaca «el patrimonio histórico y artístico inigualable de la ciudad».

El Plenario de la FAO ha acogido una conferencia en la que ha participado el Papa León XIV quien ha hecho un llamamiento al esfuerzo conjunto de la sociedad para erradicar el hambre, objetivo principal de la FAO que potencia cada año el 16 de octubre para poner el foco sobre ello en todo el mundo.

Recorrido de la Reina por el Museo y Red de Alimentación y la Agricultura (FAO MuNe) en Roma.



Posteriormente, la Reina de España, embajadora de buena voluntad de la FAO, visitó el nuevo museo donde tanto el alcalde de León como el abad de San Isidoro pudieron charlar con ella y transmitirle el orgullo que supone para la ciudad de León el representar a España en una Organización tan importante como la FAO uniendo dos aspectos esenciales para la tierra leonesa como son la historia y la agricultura, un económico esencial para la provincia.

Nuevo museo de la FAO

El FAO MuNe es ya un punto de encuentro para estudiantes, familias y visitantes internacionales, tanto en persona como en línea. El Museo, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, muestra la importancia de los sistemas agroalimentarios globales, las tradiciones culinarias, los avances científicos e innovadores, y el papel de las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas en la construcción de un futuro alimentario sostenible mediante una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. La muestra pretende reflejar el compromiso continuo de la Organización con la creación de un futuro alimentario sostenible para todos.

Para abordar ese futuro, la FAO no pierde de vista el pasado que está materializado en su nuevo museo a través del calendario agrícola de San Isidoro que data del siglo XI, momento en el que por mandato del Rey Fernando I y Sancha la Basílica de San Isidoro pasa a contar con un espacio, el Panteón de los Reyes de León, constituyó como cementerio real enterrando en él once reyes, doce reinas, diez infantes, nueve condes y diferentes nobles. La joya de este espacio son los frescos de sus paredes que se encuentran en perfecto estado de conservación. En ellos hay varios símbolos religiosos y también está representado un calendario agrícola medieval conformado por los doce meses y la tarea propia del campo en cada uno de ellos.