Una joya del románico leonés para representar a España en un museo internacional de Roma La reproducción del calendario agrícola de San Isidoro llevará «un trocito» del Panteón de Real de León a un centro que congregará el saber sobre alimentación y tradiciones agrícolas de todo el mundo

Ana G. Barriada León Martes, 14 de octubre 2025, 12:43

León representa a España en el museo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que abrirá sus puertas este jueves 16 de octubre en un acto que congregará en Roma a altos representantes de los más de 200 países que conforman este organismo internacional y que mostrarán en un espacio privilegiado de la capital italiana los saberes y costumbres de la alimentación y las tradiciones agrícolas.

Una reproducción del calendario agrícola de San Isidoro del siglo XI ubicado en la llamada capilla sixtina del románico, el Panteón de los Reyes de León, es la pieza seleccionada por España para representar a nuestro país en el museo.

Así lo anunciaba este jueves el alcalde de León, José Antonio Diez, que viajará hasta Roma para asistir a la inauguración del centro que también contará con la presencia de la reina Letizia. El hito es mayúsculo: la propuesta de León se imponía a las candidaturas de otras ciudades y lograba «enamorar» a los representantes de la FAO por el valor histórico de esta pieza.

Una reproducción que quiere «coger un trocito del panteón»

Fue el pasado mes de mayo, explica Diez, en el marco de su último viaje a Roma para acompañar al Nazareno en el Jubileo, cuando tuvo la oportunidad de conocer el proyecto de manos de la FAO y, en uno de sus encuentros, abordar la posibilidad de que el calendario de San Isidoro pudiera ser el representante español en el centro. «Qué mejor representación sobre alimentación y sistemas agrarios que este calendario con siglos de historia», exponía Diez, que cree que este acontecimiento es una «magnífica noticia para León» porque da internacionalmente «traslado de nuestra historia y legado con esta joya tan preciada».

Una alegría compartida por el abad de la Colegiata de San Isidoro, Luis García, que mostraba la satisfacción de toda la Diócesis ante la noticia.

Sin dar muchos detalles de cómo será la pieza que lucirá en el museo para respetar la inauguración y animar a los leoneses a visitar el museo que se inaugura el día 16, la directora del Museo de San Isidoro, Raquel Jaén, comentaba que se trata de una reproducción realizada por la pintora y restauradora leonesa María Carmen Paz con la que se ha buscado «coger un trocito del panteón de los Reyes».

Ampliar Panteón Real de San Isidoro. El calendario agrícola de San Isidoro Es uno de los calendarios más antiguos que se conservan con representación de los meses del año por su buen estado de conservación, simbolismo y por el lugar donde se encuentra, el Panteón Real de San Isidoro. Mes a mes, las representaciones indican las labores de labranza de la época en una metáfora sobre el paso del tiempo y las estaciones. Se trata de un conjunto de pinturas románicas del siglo XI en el que se representan en doce meses escenas como la poda en marzo, la siega en verano, la vendimia en septiembre, la matanza en otoño o la vida en torno al fuego en diciembre.