León comienza el curso escolar con casi 60.000 alumnos y la FP al alza Educación presenta el inicio del curso escolar, en el que la provincia gana más de 300 alumnos respecto al año pasado con el ciclo de 0 a 3 años y la FP como grandes impulsores de ese leve aumento de alumnado

El curso escolar 2025-2026 comenzará en la provincia de León con carácter general este lunes con un incremento del 0,56% del número de alumnos, llegando a los 59.859, según los datos ofrecidos por la consejería de Educación este viernes.

De esta manera, el alumnado leonés crece en 334 alumnos respecto al curso anterior, con la Formación Profesional y el ciclo de 0 a 3 años como grandes impulsores de este aumento. Según estos datos ofrecidos por la Junta, en León se ofertan 3.987 plazas de este último ciclo mencionado en 102 centros en toda la provincia.

En la comunidad, el aumento del alumnado es del 0,70% en el número de alumnos hasta los 404.167, una cifra «récord», en palabras de la consejera, Rocío Lucas, que supone un incremento de 2.805 estudiantes en el conjunto de etapas formativas.

Las clases arrancarán «con normalidad, tranquilidad y certezas», además de con energía renovada y muchas ganas de seguir sumando y avanzando», con el desafío de que el sistema educativo de la comunidad «siga siendo un referente tanto en España como a nivel internacional» destacando el «éxito colectivo» de la educación en la comunidad, basada en que dispone de «los mejores docentes».

Cifras

Por enseñanzas, el alumnado de régimen general sube este curso un 0,62 por ciento, hasta los 351.930 estudiantes, donde la gratuidad plena del primer ciclo de Educación Infantil y los estudios de Formación Profesional siguen impulsando el aumento del alumnado matriculado en Régimen General. El primer ciclo de Educación Infantil, de nuevo con gratuidad en los tres cursos, contará con 22.068 alumnos y una subida del 1,93 por ciento. Esta iniciativa, que permite a las familias un ahorro de alrededor de 2.000 euros por alumno, se apoya, según relató la consejera, en «una oferta equilibrada en todo el territorio de la Comunidad, que busca dar respuesta a nuevas incorporaciones por nacimientos o traslados». La medida, «pionera en toda España» desde el pasado curso, «ha sido todo un éxito, como así lo demuestran las cifras de alumnado y la gran aceptación por parte de las familias», señaló.

En ese sentido, la Junta pone a disposición de las familias 631 centros, con un incremento del porcentaje de centros de titularidad pública, que acaparan el 58,64 por ciento del total, además de una la fuerte implantación en el medio rural, que acapara el 41,52 por ciento de estos centros, con 262. En este sentido, en la provincia de León se mantiene un centro rural agrupado (CRA) abierto con tres alumnos – por los tres del año pasado – y cinco con cuatro alumnos – por los tres del curso anterior -.

También es notable el crecimiento constante en los estudiantes de Formación Profesional en Castilla y León, con una subida del 3,22 por ciento hasta rebasar la cifra «histórica» de los 50.000 (con 50.530 en total). «La FP se muestra imparable», apuntó Lucas, que no escatimó críticas a las consecuencias de la entrada en vigor de la nueva Ley de Formación Profesional. «Al esfuerzo llevado a cabo el curso pasado de actualización de los currículos de todos los ciclos formativos, casi sin plazo para ello, se une este la implantación de 140 currículos nuevos. Hemos puesto en marcha el nuevo espacio de optatividad, con más de 130 módulos diferentes y regulado una FP a medida», señaló.

Profesorado

Respecto al profesorado, la consejera subrayó que «los docentes son una prioridad» para el sistema educativo de la Comunidad, y por ello defendió que «la Consejería trabaja constantemente para mejorar su dotación y sus condiciones laborales». En esa línea, enmarcó los múltiples acuerdos a los que se ha llegado con las organizaciones sindicales, el último, el pasado mes de julio. Además, explicó que se continúa incrementado la dotación de profesorado, con 531 profesionales más que en el curso precedente, hasta los 36.523, una realidad que, en su opinión, «va a permitir seguir avanzando en aspectos como la ratio profesor/alumno o una adecuada atención a la diversidad.

También se refirió la consejera a la tasa de interinidad de los docentes, un indicador que «se reduce curso a curso», para la mejora de la estabilidad de las plantillas. Así, señaló que la tasa de interinidad en el cuerpo de maestros se situó este año en el 6,64 por ciento (frente al 10,14 por ciento del curso anterior y el 13,7 por ciento de hace cuatro cursos), mientras que la del resto de cuerpos se cifra en el 18,11 por ciento (ligeramente por encima del 17,89 por ciento del pasado año pero mucho mejor que el 28,24 por ciento que se anotaba un lustro atrás).