Plaza de aparcamiento.

León tiene 127 plazas de aparcamiento menos para personas con movilidad reducida

El PP de León denuncia que en la capital hay menos plazas de las que dicta la ley

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:59

Comenta

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, denunció este jueves que la ciudad «no cumple la ratio de plazas para personas con movilidad reducida, con un déficit de 127 plazas en toda la ciudad, 30 de ellas solamente en el centro».

Asimismo, tras mantener una reunión con un miembro del colectivo de personas con movilidad reducida para escuchar sus planteamientos, Fernández recordó las ocho alegaciones realizadas por el PP e incluidas por el equipo de Gobierno en la ordenanza de movilidad, todas ellas referidas a este colectivo, «a pesar de ser un texto viciado de nulidad desde el principio».

«Sabíamos que iba a ser aprobada porque tenía el apoyo de Unión del Pueblo Leonés y por eso, tanto en el trámite de aprobación inicial como ahora en el de alegaciones, hemos tratado de mejorar la norma en todo lo posible para que sea lo más útil posible a los vecinos de León», destacó el portavoz 'popular'.

