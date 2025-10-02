El PP exige a la Diputación de León una intervención «urgente» en una carretera provincial de León Aseguran que la vía presenta «graves desperfectos» que generan «inseguridad vial tanto a los vehículos como a los peatones»

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina exigió este jueves a la Diputación de León una intervención «urgente» ante el «lamentable estado» de la carretera provincial LE-5523, en el tramo conocido como avenida Virgen de los Imposibles, a su paso por la localidad de Villacedré.

Los 'populares' explicaron que el tramo afectado, de aproximadamente 480 metros lineales, presenta «graves desperfectos» en el asfaltado, con múltiples baches y blandones que generan balsas de agua de lluvia, «agravando la inseguridad vial tanto para los vehículos como para los peatones». A ello sumaron «la necesidad de prever la canalización subterránea de los tendidos eléctricos», que actualmente cruzan en aéreo de una acera a otra, lo que supone «un riesgo añadido y un claro déficit en infraestructuras básicas».

El portavoz 'popular', Fernando Rodríguez, insistió en que la responsabilidad del mantenimiento y mejora de esta carretera recae en la Diputación de León, como titular de la vía, y no en el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina, de forma que «no es justo ni razonable que sean los vecinos del municipio quienes, a través de los recursos municipales, tengan que asumir el coste de una obra que corresponde directamente a la institución provincial».

Por este motivo, el PP de Santovenia de la Valdoncina exigió a la Diputación de León que «actúe de manera inmediata para garantizar la seguridad de los usuarios y dotar a Villacedré de unas infraestructuras dignas y acordes con las necesidades reales de la población».