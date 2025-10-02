leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carretera afectada.

El PP exige a la Diputación de León una intervención «urgente» en una carretera provincial de León

Aseguran que la vía presenta «graves desperfectos» que generan «inseguridad vial tanto a los vehículos como a los peatones»

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:47

Comenta

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina exigió este jueves a la Diputación de León una intervención «urgente» ante el «lamentable estado» de la carretera provincial LE-5523, en el tramo conocido como avenida Virgen de los Imposibles, a su paso por la localidad de Villacedré.

Los 'populares' explicaron que el tramo afectado, de aproximadamente 480 metros lineales, presenta «graves desperfectos» en el asfaltado, con múltiples baches y blandones que generan balsas de agua de lluvia, «agravando la inseguridad vial tanto para los vehículos como para los peatones». A ello sumaron «la necesidad de prever la canalización subterránea de los tendidos eléctricos», que actualmente cruzan en aéreo de una acera a otra, lo que supone «un riesgo añadido y un claro déficit en infraestructuras básicas».

Otras noticias en León

Los incendios del verano han afectado a tres especies de aves amenazadas en León

Los incendios del verano han afectado a tres especies de aves amenazadas en León

Una disputa familiar en un pueblo de León acaba con una denuncia por lesiones e injurias

Una disputa familiar en un pueblo de León acaba con una denuncia por lesiones e injurias

La Junta da 67.000 euros a uno de los municipios leoneses más afectados por los incendios

La Junta da 67.000 euros a uno de los municipios leoneses más afectados por los incendios

El portavoz 'popular', Fernando Rodríguez, insistió en que la responsabilidad del mantenimiento y mejora de esta carretera recae en la Diputación de León, como titular de la vía, y no en el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina, de forma que «no es justo ni razonable que sean los vecinos del municipio quienes, a través de los recursos municipales, tengan que asumir el coste de una obra que corresponde directamente a la institución provincial».

Por este motivo, el PP de Santovenia de la Valdoncina exigió a la Diputación de León que «actúe de manera inmediata para garantizar la seguridad de los usuarios y dotar a Villacedré de unas infraestructuras dignas y acordes con las necesidades reales de la población».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una disputa familiar en un pueblo de León acaba con una denuncia por lesiones e injurias
  2. 2 El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial
  3. 3 LaLiga denuncia cánticos de ambas aficiones en Zorrilla
  4. 4 Dos detenidos por cultivo de 35 plantas de marihuana en un pueblo de León
  5. 5 La demanda desborda las visitas culturales al cementerio de León: plazas completas a los minutos de abrirse la inscripción
  6. 6 Invitan a los leoneses a pasar el festivo de San Froilán en un centro comercial de Valladolid
  7. 7 La brecha económica en los pueblos: Sariegos dobla en renta a Bustillo del Páramo
  8. 8 Así son los seis baños públicos y gratis que ya funcionan en los barrios de León
  9. 9 Investigan la aparición de un ciervo decapitado en el puerto del Morredero
  10. 10 El fiscal general del Estado visita León en plena polémica por su procesamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El PP exige a la Diputación de León una intervención «urgente» en una carretera provincial de León

El PP exige a la Diputación de León una intervención «urgente» en una carretera provincial de León