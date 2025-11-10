Las juventudes de PSOE y UPL se enfrentan por la polémica de 'castillaleón' Los socialistas publican un vídeo del procurador leonesista José Ramón García en el que no pronuncia la 'y griega' durante su intervención

Rubén Fariñas León Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:33

Las Juventudes Socialistas de León han tirado de hemeroteca para rescatar un corte del procurador leonesista José Ramón García en el que hacía mención al nombre de la comunidad autónoma sin pronunciar la 'y griega' copulativa entre Castilla y León.

Todo ello en medio de la polémica en la que lleva semanas inmerso su secretario general autonómico, Carlos Martínez, y que profundizó en su puesta de largo ante Pedro Sánchez en el Palacio de Exposiciones de León.

El líder del PSOE en la comunidad, reconociendo sus problemas para pronunciar la 'y griega' en el nombre de la autonomía, algo que ha crispado al leonesismo, y a su propio partido, ahondó en el conflicto con un «error» que le obligó a pedir disculpas públicas por confundir la birregionalidad de Castilla y León: «Me han enseñado un truco para no decir castillaleón; ahora tendré que decir Castilla y León, y Burgos, y Soria...», afirmó en aquel acto.

Ante estas declaraciones, desde Unión del Pueblo Leonés salieron al paso para afear que «se burlase» de la identidad leonesa y pidiendo «aprender» que existen dos regiones. De ello se hizo eco tanto la secretaria general Alicia Gallego como el presidente Carlos Salgado pidiendo «respeto».

La última visita de Carlos Martínez, este mismo domingo en la Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera, volvió a dejar el mismo error en la intervención del secretario de los socialistas, detectado por la vicesecretaria Nuria Rubio como recoge el vídeo reportado por el propio Partido Socialista de Castilla y León.

Cargan contra el procurador leonesista

En este contexto, el secretario de Política Institucional de Juventudes Socialistas ha sido el encargado de dar luz al vídeo de la intervención de José Ramón García -UPL- en el que en un momento dado se refiere a la comunidad como 'castillaleón'. «Lo dicen quienes van presumiendo de defender la identidad leonesa», criticando el «unionismo disfrazado» por el error en la pronunciación. Este hecho lo recogían desde el perfil de Juventudes Socialistas para sentenciar que a UPL «solo le queda el eslongan» y calificarles como «falsos defensores» de la identidad leonesa.

Ante estas críticas a uno de sus procuradores, los jóvenes de UPL tildaron de «admirable esfuerzo» de sus homólogos socialistas por buscar las reacciones de Alicia Gallego o Carlos Salgado al lapsus de Carlos Martínez en León y apuntaban: «León sigue esperando soluciones, algunas de ellas que solo vuestro propio gobierno podría dar» y reclamaban el mismo empeño para buscar tweets en exigir inversiones: «Otro gallo cantaría».