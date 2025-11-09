leonoticias - Noticias de León y provincia

XXXIV Feria de la Cecina de Chivo Peio García

Nicanor Sen ensalza en la XXXIV Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera el valor de la tradición

El delegado del Gobierno afirma que «no puede haber progreso si se deja atrás a quienes sostienen con su trabajo el territorio, cuidan la tierra y conservan el patrimonio natural y cultural»

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:39

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, participó este domingo 9 de noviembre en la XXXIV Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera, donde destacó la importancia de este evento «no solo como una fiesta gastronómica, sino como una expresión viva de la identidad, la historia y la capacidad de esta tierra para mantener sus tradiciones y proyectarlas hacia el futuro». Ante la presencia del alcalde de Vegacervera, Octavio González Alonso, la vicepresidenta de la Diputación, representantes de la Junta y alcaldes, agradeció la invitación y reconoció el trabajo de quienes hacen posible la feria cada año, desde hace 34.

El delegado recordó que la cecina de chivo es uno de los productos más singulares de la gastronomía leonesa y comentó que ferias como la de Vegacervera ayudan a dinamizar la economía local, a fijar población, a preservar la cultura y a proyectar una imagen positiva de la provincia.

Compromiso del Gobierno

Sen reafirmó el compromiso del Gobierno de España con el mundo rural, subrayando que «no hay futuro equilibrado sin un mundo rural vivo» y «no puede haber progreso si se deja atrás a quienes sostienen con su trabajo el territorio, cuidan la tierra y conservan el patrimonio natural y cultural».

Durante su intervención, quiso tener un recuerdo especial para las zonas de León afectadas por los incendios del pasado verano y recordó que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, ha aprobado recientemente ayudas por más de 27 millones para cerca de 9.000 agricultores y ganaderos de toda España, destinadas a reforzar la resiliencia del sector ante las dificultades y a compensar los daños sufridos. «El futuro del medio rural pasa por reconocer el trabajo de quienes lo sostienen, fomentar la innovación y reforzar el orgullo de pertenencia a un territorio que sabe lo que vale», afirmó.

