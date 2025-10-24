leonoticias - Noticias de León y provincia

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, Jose Antonio Díez, en la sede del Gobierno regional en Valladolid este 24 de octubre. Rubén Cacho

La Junta respaldará la iniciativa de León como 'Gran Ciudad' si se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento

El dirigente autonómico ha recibido al regidor leonés en la sede del Gobierno regional en Valladolid

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Alfonso Fernández Mañueco y José Antonio Diez se han reunido este 24 de octubre de 2025 para analizar la propuesta municipal para la constitución de León como 'Gran Ciudad'. El presidente de la Junta ha manifestado su respeto a la autonomía local y al derecho autorregulatorio municipal, y por ello ha valorado positivamente la propuesta que permitirá dotar a León de nuevas herramientas de gestión, mayor descentralización administrativa, y una mayor capacidad para atender las necesidades de sus vecinos, según informa el Ayuntamiento de León.

Durante el encuentro, el alcalde de León y el presidente de la Junta han departido sobre los proyectos que el Gobierno autonómico ejecuta actualmente en la capital leonesa así otros asuntos como la predisposición de Diez de poner a su disposición suelo municipal para la construcción de vivienda pública, especialmente destinada a los jóvenes. Asimismo, Diez ha destacado el compromiso que mostrado la Junta para «colaborar y apoyar distintos proyectos culturales que se ejecutarán en la ciudad durante los próximos meses».

El encuentro, han destacado desde la Junta, se enmarca en el «compromiso del Ejecutivo autonómico con el diálogo institucional y la colaboración con los ayuntamientos de la comunidad, atendiendo sus iniciativas y trabajando conjuntamente por el desarrollo equilibrado del territorio».

Fernández Mañueco ha manifestado su «respeto a la autonomía local y al derecho autorregulatorio municipal, y por ello ha valorado positivamente la propuesta que permitirá dotar a León de nuevas herramientas de gestión, mayor descentralización administrativa, y una mayor capacidad para atender las necesidades de sus vecinos». De esta forma, la Junta de Castilla y León manifiesta «su disposición a facilitar su tramitación en la medida de sus competencias y a apoyar técnicamente su desarrollo, en coordinación con el Ayuntamiento».

En este sentido, el Ejecutivo autonómico impulsará la aprobación de esta propuesta por las Cortes de Castilla y León, tal y como establece la normativa vigente. Con esta iniciativa, la Junta «reafirma su compromiso con el fortalecimiento del municipalismo y con la mejora de los servicios públicos, avanzando en una Castilla y León más cohesionada, moderna y cercana a las personas».

