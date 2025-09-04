leonoticias - Noticias de León y provincia

Un termómetro en la avenida Alcalde Miguel Castaño de León marca 11 grados a primera hora de la mañana. A.P.C.

Jueves más fresco y lluvioso previo a un veranillo de dos días en León

Las temperaturas caen en un día con ambiente más húmedo y la posibilidad de que se produzcan chubascos durante la primera mitad del día

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:12

El jueves 4 de septiembre será una jornada con mucha nubosidad durante la mañana y la posibilidad de que haya brumas y bancos de niebla. En zonas de montaña no se descartan lluvias débiles y ocasionales.

Las temperaturas mínimas han registrado un claro descenso esta madrugada que debería continuar la próxima noche, siendo fría en muchas zonas. Las máximas también descenderán, sobre todo en puntos del norte, mientras que pueden ganar algunos grados en el oeste.

El viento vuelve a rolar y soplara de oeste y norte, más fresco y húmedo, en general con intensidad baja aunque sin descartar momentos en los que lo haga de forma moderada.

Tanto el viernes como el sábado se espera un repunte de las temperaturas máximas, no tanto de las mínimas, y casi total ausencia de unas precipitaciones que sí podrían llegar el domingo de forma casi generalizada.

