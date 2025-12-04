Javier Vega, empresario: «Es esperanzador el aumento de jóvenes en la construcción» León acoge una jornada de análisis de tendencias y retos de la mano de Fundae y organizada por la Fundación Laboral de la Construcción

El presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León y de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción (CCLC), Javier Vega, celebró este jueves el «dato esperanzador» que supone el aumento del número de jóvenes que se dedican al sector y que en el último año ha crecido más que en las dos décadas anteriores, situándose en un 11,4 por ciento. Un camino iniciado, que debe continuar, dijo. «Hace falta resolver los retos de continuidad. El futuro sería sin ellos una quimera», apuntó.

Así lo señaló durante la apertura de la Jornada 'Tendencias en el sector: digitalización, IA y construcción industrializada' que se desarrolla en la capital leonesa de la mano de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo, Fundae, y en la que se refirió a la importancia de la formación para el avance del sector y recordó que la Fundación ha tenido más de 110.000 alumnos en sus diversas propuestas y ha completado el ciclo BIM (Building Information Modelling- Modelado de la información de la construcción) con más de 1.700 además de incidir en que «el ritmo al que arraigan las novedades tecnológicas hace vital el esfuerzo de estar continuamente actualizados».

El director gerente de Fundae, Antonio de Luis Acevedo, comentó que el momento actual discurre entre una revolución demográfica, el cambio de modelo productivo hacia uno más verde y sostenible y el reto digital y en el que «la mayor industria del planeta son los ataques cibernéticos», informa Ical.

Cómo afecta la IA y las nuevas tecnologías a la construcción

Las nuevas tecnologías, dijo, tienen una repercusión en las pymes, en los trabajadores y «hay que acometer esta revolución con formación. Es la única salida que tenemos». Según señaló, «se está viendo claramente que no hay una desaparición física de puestos de trabajo, lo que hay es una reconversión y un aumento de valor en las tareas que todos realizamos».

«Si antes generábamos unos productos, ahora lo hacemos con mayor calidad y mayor velocidad, pero siempre teniendo en cuenta -y esto a la gente joven hay que decírselo- que hay que tener un 'expertise' -experiencia, pericia-. La inteligencia artificial no nos va a dar el 'expertise' profesional que todos poseemos; va a potenciar lo que nosotros tengamos. Y puede ser una trampa para las generaciones jóvenes el decir, no, yo con la inteligencia individual no tengo que formarme», recalcó.

El alcalde de León, José Antonio Diez, que ejerció de anfitrión en el encuentro, aludió a la relevancia de las cuestiones que protagonizan la cita y afirmó que «el sector de la construcción es clave y esencial en la economía de la ciudad», como cuarto empleador con casi 7.000 cotizantes entre la capital y el alfoz. También señaló que el Ayuntamiento impulsa en la actualidad «muchísimas iniciativas que afectan directamente al sector, con la actuación en distintas obras o de distintos ámbitos, especialmente con el objetivo de tener una ciudad mucho más sostenible y mucho más accesible para dar una mayor calidad de vida a la ciudadanía».