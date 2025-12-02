León cierra el penúltimo mes del año con 20.615 demandantes de empleo

Leonoticias León Martes, 2 de diciembre 2025, 09:33 Comenta Compartir

El paro aumenta en el mes de noviembre en 523 personas respecto a octubre pero mejora las cifras interanuales. La provincia de León registra en noviembre 1.085 personas desempleadas menos que en el mismo mes de 2024, lo que supone un descenso del 5%. A pesar de que el paro aumenta en 523 personas respecto a octubre, situándose en 20.615 demandantes, la provincia alcanza aun así la cifra más baja para un mes de noviembre desde 2007, consolidando un comportamiento interanual especialmente favorable.

La distribución sectorial del desempleo refleja aumentos moderados en todos los ámbitos, un comportamiento habitual en noviembre. El sector servicios, que continúa concentrando la mayor parte del desempleo provincial, registra la subida más significativa, con 446 personas más inscritas. También aumenta el desempleo en la industria, con nueve personas más; en la agricultura, con 22; y en la construcción, con 26. El colectivo Sin Empleo Anterior suma 20 nuevas inscripciones. A pesar de estas variaciones mensuales, los datos en comparación con el año anterior continúan mostrando una tendencia favorable en todos los sectores.

En lo relativo al desempleo por sexo y edad, León contabiliza en noviembre un total de 12.242 mujeres desempleadas y 8.373 hombres. Del conjunto de personas inscritas, 1.543 son menores de 25 años, distribuidos en 827 hombres y 716 mujeres, mientras que 19.072 tienen 25 años o más, con 7.546 hombres y 11.526 mujeres.

Tipos de contratos

En cuanto a la contratación, durante el mes de noviembre se formalizaron 7.622 contratos en la provincia. Esta cifra representa un descenso mensual de 1.962 contratos, un comportamiento habitual en esta fase del año. Sin embargo, en términos interanuales la tendencia es más favorable, con 142 contratos más que en noviembre de 2024, lo que equivale a un incremento del 1,90%. Además, se firmaron 3.157 contratos indefinidos, que representan en torno al 41,4% del total, un porcentaje que refleja la consolidación de un modelo de empleo más estable y de mayor calidad en León.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha valorado positivamente la evolución de las cifras y destaca la reducción interanual. Pone especial énfasis en la calidad del empleo, subrayando que «más del 41% de los contratos firmados en noviembre son indefinidos, un indicador claro de que el mercado laboral leonés avanza hacia la estabilidad y la consolidación de puestos de trabajo duraderos».