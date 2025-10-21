Se inicia el proceso para elegir el cartel de la Navidad 2025-2026 en León El Ayuntamiento de la ciudad abre el proceso en el que cada persona podrá registrar una única obra propuesta

El Ayuntamiento de León, a través de la concejalía de Fiestas, lanza el concurso de carteles para elegir la ilustración que anunciará las fiestas navideñas. La convocatoria, que es de carácter público y está publicada en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia), consta de un primer premio de 1.250 euros y dos premios accésit: el primero de cien euros y el segundo de cincuenta euros.

El concurso está abierto a cualquier persona mayor o igual de 16 años, que deberá aportar sus datos personales y adjuntar un único cartel por persona. No se permite recibir proyectos de personas que ya hayan sido seleccionadas en las dos últimas ediciones de carteles de fiestas (San Juan y San Pedro) o trabajadores/as del propio Ayuntamiento de León.

Además, los trabajos deben de ser inéditos y que no haberse presentado a otros concursos o certámenes. La obra deberá reflejar la participación, la fiesta, la tradición y la proyección exterior de la ciudad, además de reunir las condiciones de eficacia visual, belleza gráfica, etc., que permitan la reproducción del mismo. Estos objetivos se plasmarán en la composición de los trabajos, transmitiendo un espíritu festivo con marcada orientación de promoción, tanto de las fiestas anunciadas como de la propia ciudad de León, anunciando de manera clara las fiestas de la ciudad.

Requisitos y plazo de presentación

El diseño podrá realizarse en cualquier técnica pictórica, fotográfica o de diseño por ordenador contando con unas dimensiones totales de 50 x 70 cm (orientación vertical). Respecto a los criterios de valoración, se tendrá en cuenta la calidad conceptual y técnica, su eficacia anunciadora o informativa, el carácter original e innovador del diseño y sus condiciones de reproducción y aplicación a los distintos soportes publicitarios o promocionales.

La fecha de inscripción arranca el 22 de octubre, un día después de la publicación de las bases en el BOP, y terminará el 3 de diciembre a las 14:00 horas, siendo esta la fecha límite para enviarlo. Las obras se tienen que presentar en el Registro General del Ayuntamiento de León, avenida Ordoño II, 10, con el asunto: Convocatoria para el concurso del cartel anunciador de las fiestas de Navidad 2024. También se pueden enviar por correo postal o mensajería especial a esta misma dirección. Las bases completas pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de León.