El informe jurídico municipal determina la devolución de las tasas de basuras de 2025 El Partido Popular exige claridad a José Antonio Diez para explicar en qué situación queda el giro de los recibos tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha exigido respuestas al alcalde de León, José Antonio Diez, sobre los recibos de basuras de 2025 después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictara la sentencia que anula la tasa aprobada por PSOE y UPL.

La sentencia detallada en exclusiva por Leonoticias, y que puede acarrear pérdidas en impuestos millonarias para las arcas municipales, llegó al último pleno de la corporación, celebrado el pasado 26 de septiembre, pocos días después de conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba la tasa de basuras. El Grupo Municipal del Partido Popular presentaba al alcalde Díez una serie de preguntas al respecto.

Estas versaban sobre asuntos como si el Ayuntamiento de León iba a recurrir esta sentencia o no; y si seguiría cobrando los recibos en base a esta ordenanza. «La respuesta, la verdad, es que no pudo ser más lacónica. Nos dijo que estaba a la espera del informe de la asesoría jurídica, cuando lo tuvieran, como si este asunto no importara los leoneses que se sienten desinformados, no sabiendo qué hacer ante el caos jurídico que el PSOE ha generado en la hacienda municipal».

Una vez conocido el veredicto del TSJCyL, y tras la última junta de gobierno local, el Ayuntamiento de León ya cuenta con el informe jurídico, tras dar cuenta del mismo el pasado 3 de octubre, en el que figura que la asesoría municipal aconseja no recurrir la sentencia anulatoria del tribunal sobre esta ordenanza por la que esta norma queda anulada, ahora sí, definitivamente.

Transcurridas dos semanas desde que se conociera la sentencia, y una semana desde que el alcalde ya tiene el informe jurídico que afirmaba necesitar, «el señor Diez no ha tenido tiempo de informar a los leoneses. No ha tenido tiempo cuando -insisto- es un tema que preocupa a todos los vecinos, tanto a los que han recibido el recibo de la tasa y lo han pagado, los que no lo han pagado y también a los que no lo han recibido», insiste David Fernández.

Decenas de miles de contribuyentes leoneses que, «además de tener que sufrir la subida de impuestos del alcalde y el caos generado por este gobierno municipal se encuentran ante una absoluta falta de explicaciones, de información y por supuesto también de disculpas». Por eso, el portavoz popular exige a José Antonio Diez que informe claramente a los leoneses sobre cuál es la situación de esta tasa, si va a devolver el dinero por iniciativa propia o no a quienes ya pagaron el recibo, si los recibos no pagados quedan anulados automáticamente o no se va girar un nuevo recibo en base a las ordenanzas de 2024, que entrarán ahora en vigor.