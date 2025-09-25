Diez considera que la anulación de la tasa de basuras no supone «ningún quebranto a las arcas municipales» El alcalde de León tiene la intención de «retrotraer las acciones realizadas en la ordenanza de 2025» y volver a enviar las notificaciones en base al reglamento de 2024

Ana G. Barriada León Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:38 | Actualizado 12:44h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de León ha optado por devolver «de oficio» los recibos abonados en base a la ordenanza de 2025, pero se basará en el anterior reglamento, el de 2024, para volver a enviar las notificaciones.

Así lo ha explicado el alcalde de León, José Antonio Díez, este jueves 25 de septiembre en el acto de apertura del curso universitario, que señala que de este modo y con la nulidad de la ordenanza de 2025 se logra que no suponga «ningún quebranto a las arcas municipales» porque «la diferencia que había de aplicación entre las dos ordenanzas era aproximadamente de medio millón de euros de diferencia». «De 11,6 millones, creo que estaba en 11,1 millones aproximadamente», cuantifica.

Un fallo «de forma y no de fondo»

El regidor matizaba también lo dispuesto en la sentencia, dejando claro desde el inicio que «la declaración de nulidad de pleno derecho de la ordenanza del año 2025 es una cuestión de forma y no de fondo». «Estamos hablando de una nulidad porque el tribunal entiende que no estuvo expuesto los 30 días que la ley obliga. No entró a valorar nunca el fondo de la ordenanza», admite.

Aunque los servicios jurídicos y económicos del consistorio estudian la «posibilidad o no de recurso», los próximos pasos del Ayuntamiento se centrarán principalmente en retomar la validez de la ordenanza de 2024, como así especifica la ley en este tipo de casos ya que, según Diez, «la propia jurisprudencia del TSJ permite que si cualquier reglamento u ordenanza es declarada nula, automáticamente pasa a tener validez la ordenanza anterior. Lo que vamos a hacer casi con total seguridad es retrotraer las acciones realizadas en base a la ordenanza 2025 y hacerlas en base a la ordenanza de 2024».

¿Qué supone para los leoneses el regreso a la ordenanza de 2024?

Diez admite que «aquellos recibos que los ciudadanos ya hayan pagados serán reembolsados y se volverán a hacer las notificaciones en base a la ordenanza del año 2024».

En este sentido, el alcalde concluía explicando que desde el punto de vista de la recaudación no se percibirá «prácticamente ninguna afección» porque estima que la diferencia que había de aplicación entre las dos ordenanzas «era aproximadamente de medio millón de euros de diferencia».