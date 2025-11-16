leonoticias - Noticias de León y provincia

Incibe ayuda a un restaurante tras descubrir que aparecía en una página de reservas falsas

La responsable del establecimiento contactó con el servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' después de que varios clientes aseguraran que la web solicitaba datos bancarios y activaba una suscripción

León

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:48

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a la responsable de un restaurante que contactó para solicitar asesoramiento sobre una página web de reservas fraudulentas en que habían descubierto que aparecía su establecimiento sin su autorización.

El restaurante tuvo conocimiento de lo ocurrido después de que cuando varios clientes se presentaran en el establecimiento alegando que habían realizado una reserva que no constaba en su sistema.

La reserva se había efectuado en una página web fraudulenta en la que se solicitaban los datos de la tarjeta de los usuarios para realizar el cobro de la reserva y automáticamente se activaba una suscripción que los clientes desconocían.

Tras tener conocimiento de ello, la responsable del restaurante se puso en contacto con el teléfono 017 de Incibe debido a que estaba muy preocupada por las repercusiones que lo ocurrida pudiera tener para su negocio, así como para saber cómo debían actuar.

Desde el servicio 'Tu Ayuda en Ciberseguridad', le aconsejaron que reforzara la imagen de su empresa a través de su web y redes sociales, advirtiendo de las vías oficiales para realizar reservas, y recopilara todas las evidencias para efectuar una denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, instaron al establecimiento a contactar con la página web fraudulenta para solicitar la retirada de sus datos, así como a reportarla a Google y realizar 'egosurfing' para descartar que sus datos puedan estar siendo utilizados en otras páginas sin su autorización.

De cara a los clientes que hubieran sido víctimas, Incibe les recomendó ponerse en contacto con el 017 para recibir una atención personalizada sobre su situación y, en caso de haber realizado algún pago, contactar con su entidad bancaria para tomar las medidas necesarias, como bloquear la tarjeta afectada. También les propuso recopilar todas las pruebas posibles e interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

