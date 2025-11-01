leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Incibe en León.

Incibe alerta de la existencia de grupos online que promueven trastornos de la conducta alimentaria entre menores

El servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' asiste a una usuaria que contactó tras encontrarse con un grupo en el que se animaba a jóvenes a llevar a cabo acciones perjudiciales para la salud

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:40

Comenta

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) asistió a una usuaria que contactó tras tener constancia de la existencia de grupos y canales, en diferentes servicios de mensajería instantánea, en los que se fomentaban los trastornos de conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia.

En estos grupos se incluían las palabras clave Ana para referirse a la anorexia y Mía para aludir a la bulimia y estaban formados por decenas de personas, entre las que se encontraban menores de corta edad, que recibían insultos y comentarios despectivos animándolos a llevar a cabo diferentes acciones perjudiciales para la salud.

La usuaria indicó a Incibe que había encontrado estos grupos porque en el pasado tuvo un TCA y estaba buscando grupos de apoyo en los que poder formar parte y ayudar compartiendo su experiencia de forma positiva.

Noticias relacionadas

Milagrosa salvación en un grave accidente vial junto al estadio Reino de León

Milagrosa salvación en un grave accidente vial junto al estadio Reino de León

Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas

Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas

Detenido un vallisoletano por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Detenido un vallisoletano por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Sin embargo, al descubrir el tipo de contenido que circulaba en dichos espacios, se alarmó profundamente y quería saber cómo actuar para proteger a los menores involucrados, por lo que decidió ponerse contacto con el teléfono 017 de Incibe.

Cómo trabaja Incibe contra estos hechos

Desde el servicio 'Tu Ayuda en Ciberseguridad' le aconsejaron que reportara los grupos en las diferentes redes sociales y plataformas, así como que no difundiera ese tipo de contenidos perjudiciales y que guardara todas las evidencias posibles.

También la instaron a notificar lo ocurrido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a que informara a las personas del grupo sobre los diferentes canales de ayuda disponibles, ya que es esencial que no se sientan solas y puedan recibir asistencia especializada.

Además, en el caso de conocer a alguno de los menores que formaba parte del grupo, le recomendaron que avisara a sus padres o adultos de confianza y que, si conoce a alguien en riesgo de padecer estos trastornos, vigile los cambios de comportamiento, aislamiento, peso o ejercicio excesivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León
  2. 2 Milagrosa salvación en un grave accidente vial junto al estadio Reino de León
  3. 3 El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera
  4. 4 Ofrecen una recompensa de 500 euros por encontrar a una perra perdida en León
  5. 5 El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas
  6. 6 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros
  7. 7 Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas
  8. 8 El agua milagrosa de un pueblo de Gordón
  9. 9 La casa más terrorífica de Astorga: «Estamos más de dos semanas preparando la decoración»
  10. 10 Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Incibe alerta de la existencia de grupos online que promueven trastornos de la conducta alimentaria entre menores

Incibe alerta de la existencia de grupos online que promueven trastornos de la conducta alimentaria entre menores