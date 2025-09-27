leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Incibe ayuda a una víctima de estafa mediante Bizum al canjear un premio por puntos

Contactó con el servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' tras recibir una llamada de una supuesta comercial de su entidad bancaria en la que le habían confirmado todos sus datos personales

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:46

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a una usuaria que había sido víctima de una estafa a través de la plataforma Bizum al tratar de canjear un premio por puntos acumulados.

La mujer contactó con el teléfono gratuito y confidencial y explicó que había recibido una llamada de una supuesta comercial de su entidad bancaria en la que le informaba de que tenía puntos acumulados que podía canjear por un regalo y no sospechó en ningún momento, ya que que le habían confirmado todos sus datos personales, incluido su DNI.

Para poder hacer efectivo el premio, su interlocutora le indicó que debía acceder a la aplicación de su cuenta bancaria y aceptar un Bizum que tenía pendiente. Una vez que la usuario llevó a cabo los pasos que le indicaron, la llamada se cortó y pudo comprobar un cargo en cuenta bancaria.

En ese momento, la mujer se dio cuenta de que había sido estafada y decidió ponerse contacto con el teléfono 017 de Incibe para intentar recuperar el dinero perdido. Desde el servicio 'Tu Ayuda en Ciberseguridad', le explicaron que había sido víctima de un fraude denominado 'Bizum inverso', mediante el que se acepta el envío de una petición de dinero a través de este sistema de forma inconsciente. Además, le informaron de que los pagos que se efectúan a través de Bizum no se pueden revertir, por lo que es complicado poder llegar a recuperar el dinero.

Noticias relacionadas

Lleva a Incibe el uso que sus hijos hacían en el colegio de los dispositivos digitales

Lleva a Incibe el uso que sus hijos hacían en el colegio de los dispositivos digitales

Incibe ayuda a una menor a la que agredieron y difundieron el vídeo de la agresión

Incibe ayuda a una menor a la que agredieron y difundieron el vídeo de la agresión

Incibe ayuda a una víctima de un fraude masivo que suplantaba a Lidl con falsos descuentos online

Incibe ayuda a una víctima de un fraude masivo que suplantaba a Lidl con falsos descuentos online

No obstante, el personal de Incibe le recomendó bloquear el número de teléfono desde el que recibió la llamada, contactar con la entidad bancaria para adoptar las medidas de seguridad oportunas, recopilar todas las evidencias posibles para interponer una denuncia de forma presencial ante Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reclamar a través del Banco de España si no obtiene solución satisfactoria a través de la entidad bancaria.

Asimismo, a nivel preventivo, le aconsejaron que, ante movimientos bancarios, lea siempre toda la información y preste atención a los pasos que lleva a cabo para no aceptar nada que realmente no se quiera, así como que no facilite información confidencial o bancaria ni siga indicaciones en llamadas sospechosas y que, en caso de duda, corte la comunicación y se ponga en contacto con la entidad a través de los canales oficiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
  2. 2 Un herido de 25 años en un accidente entre un patinete y un vehículo en el centro de León
  3. 3 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
  4. 4 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
  5. 5 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
  6. 6 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
  7. 7 Casillas bendice a Fran González: «Hay muchas esperanzas puestas en él»
  8. 8 UPL lleva a las Cortes una moción para pedir un referéndum sobre autonomía en León, Zamora y Salamanca
  9. 9 Una mujer resulta herida tras colisionar contra un poste en León
  10. 10 Dos detenidos y un investigado por varios robos en La Bañeza y Santa María del Páramo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Incibe ayuda a una víctima de estafa mediante Bizum al canjear un premio por puntos

Incibe ayuda a una víctima de estafa mediante Bizum al canjear un premio por puntos