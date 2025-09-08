Los incendios de León marcan un inicio de curso político en precampaña electoral Mientras el PP lamenta la «precampaña» de otros partidos, tanto PSOE como UPL perciben «hartazgo y cabreo» de los leoneses contra Mañueco y Vox se ve «preparado» para las urnas

Apenas ocho sesiones y cuatro meses de actividad política es lo que separa a la peor crisis medioambiental que ha afrontado la provincia de León con las urnas.

Con el 15 de marzo como fecha límite para que Alfonso Fernández Mañueco convoque las Elecciones Autonómicas, los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León regresan al hemiciclo esta semana. Y lo harán bajo la sombra de los incendios que han arrasado más de 100.000 hectáreas en la provincia y que, sin duda, marcarán la hoja de ruta del corto curso político.

En el Partido Popular afrontan el regreso a la actividad «con normalidad» y procurando sacar adelante iniciativas «que afectan a los ciudadanos», explica el portavoz del grupo Ricardo Gavilanes. El leonés recuerdan que hay siete meses por delante y rechaza iniciar ya una precampaña «que ya han empezado otros partidos».

Para las próximas sesiones está previsto que se presenten iniciativas como la coordinación de policías locales -en trámite de enmiendas-, la eliminación de tasas a cazadores y pescadores en 2026 y las propuestas para aplicar medidas efectivas que reduzcan la presión fiscal a ganaderos y agricultores.

Sobre los incendios, Gavilanes reconoce la «tragedia» que ha supuesto esta situación en su provincia y recuerda que el gobierno de la Junta seguirá implementando medidas para «no dejar tirado a nadie» tras la devastación.

El PSOE pide asunción de responsabilidades

La vicesecretaria de los socialistas en Castilla y León, Nuria Rubio, cree que la actualidad política de estos meses se centrará en la «asunción de responsabilidades» de aquellas personas que llevaron a cargo el operativo «precario e insuficiente» contra el fuego. «Hay responsabilidad y tiene que haber asunción y un plan de recuperación de las zonas naturales y los sectores afectados», reivindica la leonesa. A ello suma los problemas que irán surgiendo con las primeras lluvias y la contaminación del agua, por lo que tiende la mano a «grandes acuerdos» en contra de la falta de ayuda que se encuentra la gente a la hora de afrontar los trámites burocráticos.

También lamenta que mientras el PSOE ha sido «responsable» con su papel de oposición en la comunidad, el PP ha hecho «campaña con nuestra desgracia». «Hemos ido con respeto y sin estorbar; otros montaban puestos de mando para Feijoó y se iban a comer al Club de Golf de Ponferrada». Todo ello en un mes de agosto de «impactantes» imágenes como las vividas en Castrocalbón y las reacciones de los vecinos que se sintieron «solos» ante el fuego.

Rubio ha percibido estos días «un hartazgo que nunca había visto» y que, en esta situación, la gente tiene clara la responsabilidad y el papel de cada administración. «Rechazaban efectivos mientras pedían más al Gobierno; hacían campaña mientras nuestra tierra se quemaba», sentencia la socialista, que confía en unos meses en los que la actividad parlamentaria debe centrarse en la recuperación de León: «La actividad manda, pero va a estar marcada por esto».

UPL tilda de «fallida» la legislatura

En UPL se da la legislatura por «finiquitada y bastante fallida» con un PP que en minoría no podrá sacar adelante leyes. «Será un periodo de sesiones corto, entre medias se colará el presupuesto y quedarán pocos meses de contenido». Los leonesistas se centrarán en presentar una PNL que modifique el operativo de prevención y extinción de incendios, así como la Ley de Montes. También apostarán por las ayudas ante los efectos «dramáticos e incompensables» que han sufrido León y Zamora. Luis Mariano Santos no ve una casualidad en que estas dos provincias copen 15 de los últimos 16 años con más masa forestal arrasada por el fuego y exigirán leyes contra la despoblación. También insistirán en una comisión de investigación que dé voz a los que estuvieron en primera línea contra el fuego y visibilicen lo que allí ocurrió. «Hay muchas cosas que se deben contar y esa es la única forma; aunque Vox la va a impedir y el PP no querrá», avanzaba el leonesista.

Santos es consciente del «cabreo» de la sociedad leonesa y las consecuencias catastróficas que traerá el fuego. «No hay que ir a hacerse fotos, hay que hacer cosas». Lo primero que harán en UPL será una interpelación para reflexionar sobre «lo que no se ha hecho bien» porque León no se puede permitir otro año igual. «No sé si somos conscientes de la absoluta barbaridad de que se haya quemado una superficie similar a las nueve capitales de provincia juntas de esta fallida comunidad». En el horizonte, unas elecciones donde aspiran a poder «arbitrar» las soluciones para que el impacto de los incendios sea el mejor posible y «cambiar cosas» en Castilla y León donde no se puede permitir más años «de gobiernos como los que hemos tenido».

Vox ve un gobierno «desleal»

Los próximos meses de Vox serán de oposición a un gobierno popular «que nos engañó y se desleal» a castellanos y leoneses. Ellos defenderán «nuestros principios y los intereses de los ciudadanos» y apoyarán iniciativas con las que estén de acuerdo, aunque cada día, apuntan, coinciden en menos.

El hemiciclo tendrá un gobierno en minoría y «sin disposición» en sacar adelante unos presupuestos «cada vez más interesantes» para Castilla y León, subraya Miguel Suárez Arca, procurador leonés, que pone como ejemplo los incendios. «No se ha ejecutado ni la mitad del incremento del sistema para la defensa contra el fuego y a ello se suman políticas climáticas que abandonan el monte y lo han convertido en una caldera». A pesar de ello, Vox apuesta por hacer «la menor sangre posible» y aportar soluciones para que no vuelva a ocurrir. Para ello invita a Mañueco a presentar unas cuentas para su debate. «Los castellanos y leoneses así lo dijeron en las urnas y ahora Mañueco debe decidir si prorroga como Sánchez o si se sienta con la oposición y cede».

Suárez Arca ha explicado por qué no aceptarán la propuesta de una comisión de investigación: «Es un tema tan grave que se debe solucionar en los juzgados». Todo ello en una precampaña en la que «Mañueco lleva desde que salimos del gobierno» y para unas elecciones a las que «Vox llega preparado» para dar la voz a los ciudadanos y «luchar en favor de leoneses y castellanos».