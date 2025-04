El Hospital de León funciona con normalidad tras el apagón y desmiente cualquier incendio

Ana G. Barriada León Martes, 29 de abril 2025, 09:05 Comenta Compartir

El Hospital de León también recupera la normalidad tras el apagón masivo que dejó a León capital sin luz entre las 12.30 y las 19.15 horas del pasado lunes 28 de abril.

Desde el momento en el que el sistema eléctrico comenzó a fallar, los dos equipos electrógenos con los que cuenta el complejo del Caule para hacer frente a este tipo de situaciones se pusieron en funcionamiento garantizando en todo momento la asistencia y atención a pacientes críticos siendo esta la prioridad y no registrando ningún problema en este sentido.

Durante las primeras horas también funcionaron los ordenadores, pero a media mañana se decidió suspender algunas pruebas y quirófanos no urgentes para optimizar los recursos ya que aparatos como el acelerador lineal consumen mucha energía y se desconocía la duración de la crisis.

No se produjo ningún incendio en el Caule

Este apagón masivo ha provocado que los bulos y las noticias falsas se extiendan con rapidez, y uno de ellos afecta al Hospital leonés. Al poner en marcha uno de los dos grupos electrógenos comenzó a salir una importante cantidad de humo negro, algo habitual en este tipo de aparatos que funcionan con gasoil al estar un tiempo sin entrar en funcionamiento y nada fuera de lo habitual.

La imagen, si bien es cierto que era llamativa, no era en ningún momento alarmante pero varias personas llamaron a los bomberos de León que se personaron en el lugar sin tener que realizar ninguna operación ya que no ocurrió nada y el grupo electrógeno funcionaba perfectamente. Nada más lejos de la realidad, en el Caule no hubo ningún incendio durante el apagón.

El Caule consiguió así gestionar de forma eficiente los recursos durante esta crisis sobrevenida y generalizada y garantizar la asistencia. Desde que se restableció el sistema pasadas las 19.30 horas en León capital, el Hospital volvió a funcionar con normalidad y este martes así lo sigue haciendo.