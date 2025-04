El apagón acaba con las existencias en León de hornillos, linternas, pilas y velas: «Una locura, como la pandemia»

La dependencia total de la electricidad que vive nuestra sociedad apenas se nota, pasa desapercibida en el día a día excepto cuando ese día desaparece de improviso, sin avisar. Entonces, algo tan cotidiano como encender una luz o cocinar se convierte en algo a lo que hay dedicar un esfuerzo.

David Soto Gil, de ferretería Hispano-Americana, reconoce que el día «ha sido una auténtica locura, desde primera hora sin luz, sin ordenadores». Poco después de las seis de la tarde reconoce que se han quedado sin existencias de muchos productos: «Sólo nos quedan pilas de las pequeñas, linternas profesionales y poco más. Ya no hay hornillos ni bombonas, se han acabado hace horas».

«Si mañana seguimos sin luz no sabemos qué vamos a hacer, tendremos que improvisar. Es como en la pandemia», comentaba David. Puede responder porque el ajetreo constante se ha detenido al terminar existencias. Muchos clientes salen ya con las manos vacías: «Buscaba una linterna pero una pequeña, ya sólo quedan grandes y como poco cuestan cincuenta euros». Otra clienta sale más sonriente mientras abraza un hornillo de gas que no ha comprado en esa tienda: «Lo he comprado en otro, sitio aquí vengo a por una bombona de gas, pero no tienen así que la he dejado encargada».

En otro local, un bazar, el goteo de clientes es constante y todos salen con los mismos artículos: «velas, una linterna y pilas». Una trabajadora de la biblioteca pública de León ha aprovechado su momento de descanso para comprar: «Están abiertas las salas de estudio y se pueden devolver libros, pero si no vuelve la electricidad cerraremos cuando nos quedemos sin luz». Otro cliente sale con una velas y unas pilas mientras comenta que «teletrabajo en casa así que no puedo hacer nada desde las doce y media».

Una tienda de electrónica no para de atender a personas que buscan, además de los artículos ya comentados, adaptadores de mechero para cargar sus dispositivos en el coche: «Acabo de comprar uno, así puedo cargar el teléfono si no viene la luz».

Escenas de supervivencia tecnológica en el mundo hiperconectado del siglo XXI que demuestran la dependencia absoluta que nuestra especie tiene actualmente de una electricidad que es capaz de detener el tiempo y hacernos viajar a una época en la que se podía sobrevivir sin ella.