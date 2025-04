León sufre un apagón de luz de más de seis horas Sobre las 12:30 horas del lunes 28 de abril la ciudad se quedó sin electricidad y el suministro no volvió hasta pasadas las 19:00 horas

I. Santos León Lunes, 28 de abril 2025, 19:53 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

La capital leonesa se queda sin luz. España sufre un apagón de electricidad en la mañana del lunes 28 de abril en medio de lo que ha sido una caída general del suministro que ha afectado al conjunto del país.

El reloj pasaba de las 12:30 horas de la mañana cuando las luces, los ordenadores y todo lo que estaba conectado a la red eléctrica se ha quedado sin energía. Los semáforos de la capital han dejado de funcionar y el caos y el desconcierto se ha apoderado de los leoneses, conductores y peatones. Muchos han salido a las calles para ver si en los negocios próximos había luz, para saber si era algo propio o común. Finalmente, se confirmaba que era un corte de luz generalizado en todo el país. Las informaciones llegaban a cuenta gotas y se conocía también que países vecinos como Francia o Portugal también se habían quedado sin luz.

El Hospital de León con generadores

El corte afectó desde los domicilios particulares hasta las empresas. El Hospital de León fue uno de los edificios que quedó 'a oscuras', pero que pudo reponerse por los generadores. De este modo, los servicios más críticos y con mayores urgencias pudieron seguir funcionando, aunque todo lo que tiene que ver con la administración quedó fuera de servicio. Con el paso del tiempo se tomó la determinación de suspender todas las cirugías y las pruebas previstas, ya que los generadores eran necesarios para atender a las urgencias y se desconocía el tiempo que tardaría en restablecerse el servicio.

Una decisión acertada, ya que no fue cosa de unas horas. No hubo mayores incidentes en el Complejo Asistencial Universitario de León del que se dijo que había sufrido un incendio, pero no fue así. Al arrancar los generadores, tras mucho tiempo sin uso, salió humo de la zona, pero en ningún momento llegó a iniciarse un fuego. En este sentido, se alertó a la población de que las informaciones sean confirmadas en medios de comunicación o fuentes oficiales.

El tráfico regulado

En las calles de la capital leonesa, la Policía Local del Ayuntamiento de León se puso manos a la obra para regular el tráfico en las zonas de más afluencia de vehículos, ya que los semáforos de la capital quedaron completamente apagados. El claxon de los coches y los gritos de los peatones han sido lo que más se ha escuchado en esta mañana de lunes en el centro de la capital.

Aunque duró poco. Los leoneses se han adaptado sin problemas a la conducción sin las señales luminosas y no se han registrado grandes incidentes ni accidentes. Pronto los agentes no han sido tan necesarios y el caos se ha convertido en orden en el centro de la ciudad.

El reloj pasaba de las 19:00 horas y la luz volvía a la capital leonesa los aplausos en el centro se escuchaban desde las casas y la normalidad volvía.