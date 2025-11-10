La Diputación destina 400.000 euros a 105 municipios para elaborar un censo de edificios con amianto El objetivo es avanzar en la identificación y correcta gestión de instalaciones y emplazamientos con este tipo de residuos

La Diputación de León ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes para la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. En total, 105 municipios leoneses han solicitado y obtendrán esta ayuda, que suma un importe global de 398.251 euros, con una cuantía máxima de 4.000 euros por municipio, según establecen las bases.

El objetivo de esta línea de subvenciones, gestionada a través del área de Desarrollo Rural y Transición Ecológica que encabeza el diputado Javier Salgado, es facilitar a los ayuntamientos la identificación de edificaciones, infraestructuras o emplazamientos que contengan este material peligroso, para planificar posteriormente su retirada de manera segura y conforme a la normativa vigente.

El procedimiento para la elaboración del censo consta de dos fases: la de exploración (cribado) y la de inspección. Como resultado de la primera etapa se obtendrá una relación de los emplazamientos e instalaciones con amianto o con alta probabilidad de contenerlo.

Retirar el material de los edificios afectados

Durante la segunda se inspeccionarán los inmuebles recogidos en el inventario inicial para ratificar que realmente contienen este tipo de residuo. Por último, en función del riesgo, se indicará el plazo máximo para su retirada, elaborando un calendario para ello y añadiendo una valoración económica de cada una de las retiradas.

El acuerdo, adoptado por unanimidad de la corporación provincial en sesión plenaria, permite así a los municipios disponer de recursos para ejecutar sus censos durante el próximo ejercicio, con cargo al presupuesto de 2026.